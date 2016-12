“Un Gobierno en minoría es de lo más difícil de gestionar, pero estamos dispuestos a afrontarlo por la estabilidad de Canarias”, asegura el Secretario General de CC

El Secretario General de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), José Miguel Barragán, adelantó este lunes en su comparecencia ante los medios de comunicación durante la reunión del Comité Permanente Nacional de CC-PNC celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, que “iniciamos un Gobierno en minoría que buscará acuerdos puntales con otras fuerzas políticas para dar estabilidad. Eso nos obliga a buscar el diálogo y el consenso. Y lo vamos a iniciar con el Partido Popular (PP) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), sin perjuicio de que podamos llegar a acuerdos con otros partidos”, advirtió José Miguel Barragán, quien dejó claro que para los grandes asuntos de Canarias “tendremos la mano tendida, sobre todo cuando se trate de acuerdos que sean de relevancia para todo el Archipiélago. Queremos contar con el máximo apoyo posible en el ámbito del Parlamento de Canarias y para eso empezamos desde hoy ese trabajo y los contactos necesarios”.

“Esperamos que haya una visión de Canarias por parte de todas las formaciones representadas en el arco parlamentario. El hecho de tener un Gobierno en minoría no debe poner en peligro la estabilidad presupuestaria. Es necesario garantizar que contamos con recursos para seguir manteniendo las políticas esenciales en el Archipiélago”, señaló el Secretario General de Coalición Canaria, quien espera que esa amplitud de miras en el marco del Parlamento de Canarias permita sacar adelante algunas leyes “como la Ley del Suelo y, muy probablemente, la Ley de Servicios Sociales, que está bastante adelantada. De esta manera podremos ir garantizando el cuerpo legislativo, así como los grandes asuntos de la estrategia de Canarias con Europa y con el Estado”.

Seguirá siendo el discurso de investidura con el que Fernando Clavijo inició su andadura como Presidente del Gobierno el que marque la línea del gobierno en minoría que ahora comienza. “Va a ser el mismo discurso que pactamos con el partido socialista; no hay ninguna razón para cambiar, aunque estemos en minoría. Vamos a intentar mantenernos firmes en el acuerdo que habíamos alcanzado. Nos iremos adaptando, como veníamos haciendo, en el caso de que se den modificaciones apoyadas por mayorías en el Parlamento de Canarias”, asegura Barragán.

Será en cualquier caso el Presidente del Gobierno quien decida el nuevo equipo de consejeros y consejeras que sustituya a los miembros del partido socialista salientes. Y lo hará “con el respaldo del Partido”, advierte el Secretario General de Coalición Canaria, quien asegura que la designación de los nuevos consejeros “no se hará atendiendo a una cuota territorial, sino que se va a plantear sobre la necesidad de nombrar a los cargos vacantes y comenzar a trabajar cuanto antes”. Esa designación tendrá lugar “en la primera semana de enero de 2017. El Presidente del Gobierno tiene previsto anunciar a los nuevos consejeros en esas fechas, de tal manera que esperamos que puedan asistir al consejo de Gobierno que celebraremos el 9 de enero”.

Respecto a una posible entrada del Partido Popular en el Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán advirtió que “no solo no lo hemos planteado, sino que el PP ha dicho que no está en condiciones en estos momentos de entrar en el Gobierno”. En cualquier caso, “se trata” -explicó Barragán- “de buscar la estabilidad institucional de un Gobierno en minoría, que no es ni el primero que ha tenido Canarias ni el primero en el ámbito del Estado en España hoy en día”. De esta forma, Coalición Canaria tratará de buscar “apoyos puntuales en las conversaciones que podamos mantener con el PP y ASG como primera opción, pero no descartamos que se alarguen en el tiempo. La acción política de los próximos meses pueda variar y el Partido Popular podría participar en el Gobierno”, apunta Barragán. “Un Gobierno en minoría es de lo más difícil de gestionar, pero estamos dispuestos a afrontarlo por la estabilidad de Canarias”, asegura el Secretario General de CC, quien no descarta la posibilidad de que se produjera en algún momento la entrada del Partido Popular “para alcanzar una mayoría relevante en el Parlamento de Canarias y conseguir así un Gobierno más estable”. Tampoco descartó Barragán la posibilidad de que la Asociación Socialista Gomera pudiera participar “en el Gobierno en minoría. El Presidente tiene contacto habitual con los portavoces parlamentarios y esa posibilidad existe”.

El pasado sábado, y en plena resaca aún del consejo de Gobierno del viernes, en el que el PSOE volvió a levantarse de la mesa de reunión por no compartir el reparto del FDCAN, el presidente de la gestora regional del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga, indicó que, desde ahora, analizarán los “nuevos escenarios” que pueden plantearse en los ayuntamientos. En relación al anuncio, José Miguel Barragán aseguró que “nos entristece esa posición. Nosotros ya habíamos anunciado que una cosa es que se rompa el acuerdo en la Comunidad Autónoma y otra cosa bien distinta es que se traslade la inestabilidad incendiando Canarias en todos los pactos locales. Por nuestra parte eso no va a ocurrir y no queremos que suceda. Vamos a hacer todos los esfuerzos para garantizar la estabilidad allí donde los acuerdos funcionan bien”. Por esa razón, el Secretario General de CC espera “que no sea así. Problemas hemos tenido siempre. Sí es verdad que el desencadenante importante fue la moción de censura en Granadilla, pero espero que no tengamos una relación causa efecto entre lo que ha pasado en Tenerife en algunas corporaciones locales con lo que ha sucedido en el Gobierno”.

En esa misma línea se pronunció el Secretario General de Coalición Canaria ante la “amenaza” socialista de intentar desestabilizar el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife como reacción del PSOE ante su salida del Gobierno de Canarias. “Lo que valoran los ciudadanos en estos momentos es la estabilidad y la tranquilidad de que los servicios públicos seguirán funcionando normalmente. Por parte de CC-PNC no vamos a contribuir de esa manera. Espero que no ocurra nada en ningún sitio. No contamos con plan para defendernos de un ataque. Donde funcionan bien las cosas no debería ocurrir nada. No esperamos sorpresas en ese sentido”, matizó Barragán, quien afirmó sentirte “triste” por las palabras de la hasta ahora vicepresidenta y consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, que acusó abiertamente a Fernando Clavijo de “tongo” y de “engañar” a los canarios con el Fondo de Desarrollo e Canarias (FDCAN), asunto que precipitó la salida de los cuatro consejeros socialistas del Ejecutivo canario al levantarse por segunda vez del Consejo de Gobierno y no respaldar los acuerdos sobre el FDCAN. “Ellos han participado en el proceso. Nadie pensaba que iba a llegar el dinero del FDCAN. Hasta que se firmó el Real Decreto Ley consolidando esa cantidad todo el mundo seguía dudando. Ya lo tenemos por fin. Se han presentado los cabildos y los ayuntamientos; se han presentado todos los que podían hacerlo. Como siempre, cuando hay una distribución de recursos para un tema tan importante, es posible que haya gente que no esté completamente de acuerdo. Pero no se ha producido ningún tongo, y me entristece que hayamos entrado en ese tipo de descalificaciones”, concluye José Miguel Barragán.