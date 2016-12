La actualidad política se imponía en el principio del año informativo en el municipio de Gáldar. Coalición Canaria en el Consistorio galdense denunciaba las deficiencias de las obras que el Ayuntamiento estaba ejecutando en zonas costeras como El Agujero y Los Dos Roques, deficiencias calificadas como auténticas chapuzas por la formación nacionalista.

Después de unas calidas navidades, la lluvia llegó con fuerza en la tarde del cinco de enero, impidiendo la representación del Auto de Los Reyes Magos.

En los primeros días de 2016, la edil socialista, Cristina Díaz, presentaba su renuncia al acta de concejal por motivos laborales.

También en enero, saltaba la preocupación por el mal estado de conservación del Faro de Sardina.

Además en enero, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada iniciaba la celebración de su décimo aniversario, con la noticia de ser galardonado con el prestigioso Premio Internacional CICOP en la categoría de Conservación y Restauración del Patrimonio Arqueológico, que se entregaría el mes de febrero en el Museo de la Universidad de Alicante, una distinción que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, agradeció por contribuir al prestigio de este importante conjunto histórico.

A mediados de mes, la Concejalía de Hacienda, Patrimonio y Catastro del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Valeria Guerra Mendoza, solicitaba a la Gerencia Territorial de Catastro en Las Palmas y a Valora Gestión Tributaria, siendo aprobada, la petición de facilitar el pago con un fraccionamiento durante 24 meses a aquellos ciudadanos a los que les ha sido notificada por Valora Gestión Tributaria, las nuevas liquidaciones catastrales establecidas por el Ministerio de Hacienda del Gobierno central tras la Regularización Catastral.

También en enero, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (E.D.O.A.) de la Guardia Civil y la Base Marítima de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias evitaron, la introducción, de un alijo de 1470 kilogramos de hachís en la isla de Gran Canaria con el abordamiento de una embarcación neumática pilotada por dos personas de nacionalidad extranjera, deteniendo posteriormente en la costa norte (término municipal de Gáldar) a otras cinco personas de nacionalidad española que presuntamente esperaban el desembarco de la droga.

A finales de enero, el presidente del Gobierno regional visitaba el municipio de Gáldar, reuníendo con el alcalde, Teodoro Sosa. Temas como el Instituto Saulo Torón, los aparcamientos y el centro comercial cerrado fueron abordados en esa reunión.

En los últimos días del mes el Consistorio celebró la primera sesión plenaria del año, en la que por unanimidad se aprobó la modificación de la ordenanza municipal del impuesto de vehículos. Esta modificación contempla una bonificación del 75 % para los vehículos eléctricos y una bonificación del 50% para los vehículos híbridos. Video publicado viernes 29 de enero.

Comenzando febrero, ATIRACAN (Asociación de amigos de los tiburones y rayas de Canarias) presentó una denuncia ante la Dirección General del Gobierno de Canarias por la presencia de una especie de raya de prohibida captura arponeada en Sardina del Norte, zona no permitida para la pesca submarina y que además es una Zona de Especial.

En febrero, el vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas y Deportes, Ángel Víctor Torres, visitó e el municipio de Gáldar. El Vicepresidente mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde, Teodoro Sosa, quien le trasladó distintos proyectos.En la reunión, Ángel Víctor Torres, informó del proyecto que ejecutará el Cabildo en la carretera de Hoya de Pineda, que según se dijo se licitaría en breve pero que sigue sin ejecutarse.

En ese mes,la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, sometía a información pública el expediente relativo a la solicitud de autorización de vertido desde tierra al mar y concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre de aguas residuales depuradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Guía-Gáldar y de Salmuera de las Estaciones Desaladoras de Agua de Mar (EDAMS) de Bocabarranco y Agragua, a través del emisario submarino de Bocabarranco, ubicado en la Playa de Bocabarranco, término municipal de Gáldar.

A mediados de febrero, el ayuntamiento de Gáldar presentaba su nueva imagen corporativa, además de la nueva página web municipal y una aplicación para móviles con información sobre el municipio.

También en febrero, el ayuntamiento de Gáldar anunciaba que se conncedía el título de Hija Predilecto del municipio a la profesora Pepita Medina.

En el pleno ordinario de febrero, el grupo de Gobierno estrenaba una pantalla para controlar las interevcniones plenarias, lo que fue criticado por la oposición al considerar, que una vez más, se limitaban sus derechos.

En marzo, la oposición galdense informaba de que había declinado viajar a Estados Unidos porque Gáldar no puede permitirse gastos superfluos. Comenzaba así una nueva polémica en el municipio, ya que la oposición aseguró que el alcalde había viajado pagando el Ayuntamiento los gastos del pasaje. Por su parte, Teodoro Sosa aseguraba que en un principio el billete lo pagó el Consistorio pero que devolvió ese dinero.

La Semana Santa en Gáldar recuperaba un eslabón perdido en la tradiciones populares y festivas de esta Ciudad. Con estas palabras, explicaba Antonio García Ramos, lo que sería la presentación a los vecinos de la matraca elaborada por el Ayuntamiento de Gáldar para incorporarla a la Iglesia de Santiago como el sonido que sustituye a las campanas desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.

A mediados de marzo, el Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos acordó proponer de interés estratégico para el Archipiélago 17 proyectos de inversión. Entre estos proyectos se encuentra el presentado por el ayuntamiento de Gáldar, denominado Parque Eólico Botija-Galdar 16,6 MW.

En ese mes, vecinos del municipio de Gáldar mostraban su indignación por el cobro de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, que estaban llegando a sus domicilios. Comó se recordará, el pasado verano, vecinos de Gáldar afectados por la revisión catastral solicitada por el Ayuntamiento, mostraron su desacuerdo por las formas en las que se estaba ejecutando la misma, sobre todo por los errores que se habían detectado. Meses después, los recibos del IBI están llegando y muchos vecinos que en su día presentaron recursos, ven como los mismos ni han tenido respuesta ni se les ha tenido en cuenta.

Adjudicatarios de la promoción viviendas sociales de Sardina de Gáldar, seguían esperando en el mes de marzo a que se les devolviera el dinero que adelantaron por las mismas a la empresa municipal Galobra, dependiente del Consistorio galdense.Para algunos vecinos, sobre todo jóvenes, esta promoción representó la oportunidad de hacer realidad el sueño de tener un vivienda en propiedad, pero con el paso del tiempo el sueño está roto y se han visto sin dinero y sin casa.

En el mes de abril, El CEIP Los Quintana en el municipio de Gáldar, celebró su 25 aniversario, con un acto institucional en el que se brindó un reconocimiento a los profesores que han sido directores del centro, a los docentes que se han jubilado en este colegio, y a tres trabajadores del personal no docente que llevan 25 años en el CEIP Los Quintana.

A mediados de mes, la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, adjudicataria de la obra de construcción de la promoción de 84 viviendas protegidas y garajes en la avenida Antonio Rosas en Sardina de Gáldar, formalizaba el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria de esas viviendas, sacando las mismas a subasta.

El portavoz de Coalición Canaria en el ayuntamiento de Gáldar, Blas Díaz, mostrada días después la preocupación de su grupo político, por la ejecución hipotecaria,y exigía la dimisión del gerente de Galobra, Manuel López.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas comenzaba en ese mes los trabajos de acondicionamiento y mejora de las instalaciones del Faro de Sardina del Norte, después de las reiteradas denuncias sobbre el mal estado de conservación del Faro.

El grupo de gobierno municipal llevó al Pleno de abril, una propuesta de acuerdo para iniciar el expediente de hermanamiento de las ciudades de Gáldar y Santa María de Guía.

Los trabajadores de la Residencia de Mayores Genoveva Pérez de Gáldar, representados por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), informaban en abril que habían denunciado ante la Inspección de Trabajo las condiciones laborales del centro, donde los trabajadores tienen que soportar largos horarios, incumplimientos de los tiempos de descanso y supresión de jornadas libre. Los trabajadores denuncian que, a raíz del ERE que llevó a cabo la Corporación, gobernada por Nueva Canarias, la plantilla ha sufrido una importante merma, pasando de cincuenta efectivos a poco más de 30. Eso ha ocasionado que los trabajadores que han mantenido sus puestos de trabajo tengan que suplir, con más horas, a los despedidos. Así, los empleados han visto suprimidos muchos de sus días libres, se les remunera las jornadas en festivos como si fueran laborables o no se observa el descanso de 48 horas consecutivas semanales que reconoce la ley.

Comenzando el mes de mayo, el presidente del Cabidlo, Antonio Morales, acompañado de varios consejeros del Gobierno insular, visitó e el municipio de Gáldar, dónde mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y distintos concejales del grupo de Gobierno municipal. Entre los temas abordados en esta reunión, destaca la situación del emisario submarino de la playa de Bocabarranco. Sobre la situación de la depuradora ubicada en esa zona del litoral galdense y de otras de la isla, Antonio Morales indicó que hay un abandono secular y una gran irreresponsabilidad institucional y es un tema que hay que resolver.

En mayo tuvo lugar la primera subasta de la promoción de 84 viviendas protegidas y garajes en la avenida Antonio Rosas en Sardina de Gáldar, tras la ejecución hipotecaria materializada el pasado mes de abril, por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, adjudicataria de la obra que impulsó la empresa municipal Galobra, dependiente del ayuntamiento de Gáldar. Así, salió a subasta una finca de 821,37 m2, con un precio de 2.952.394 euros, otra de 805,25 m2, con un precio de 2.952.394 euros, y una tercera finca de 896,28 m2, por un precio de 3.041.860,47 euros. La primera subasta quedó desierta.

El portavoz de Coalición Canaria en el ayuntamiento de Gáldar, Blas Díaz, presentaba en nombre de su grupo político, la petición oficial para que en la sesión plenaria de este mes de mayo, compareciera en el ayuntamiento pleno, el gerente de la empresa municipal Galobra, Manuel López.. El grupo de Gobierno desestimó esta petición y convocó una junta extraordinaria de Galobra, de la que a forma de protesta, se marchó la oposición.

En ese mes, La Casa del Capitán Quesada acogió , el acto institucional de entrega del título de Hija Predilecta de Gáldar, a la profesora Josefa Medina, Pepita Medina. Familia, amigos, compañeros, alumnos y vecinos, qusieron arropar a Pepita en su nombramiento como predilecta de la ciudad. Desafortunadamente, meses después, Pepita Medina fallecía y Gáldar lloró la périda de una gran mujer.

A finales de mayo el ayuntamiento de Gáldar celebró el pleno ordinario del mes, en el que tal y como se esperaba, no compareció el gerente de Galobra, Manuel López. Si lo hizo el concejal responsable de la residencia de Mayores, Sinforiano Rodríguez, quien se mostró encantado de comparecer ya que esa es “la norma en democracia”. El edil se sometió a las preguntas de la oposición centradas sobre todo en la denuncia de las condiciones laborales de los trabajadores y las deficiencias en el funcionamiento de la residencia, pero sus respuestas no convencieron a la oposición, que aseguró que no respondió a lo que se le preguntaba. Sin embargo, el alcalde, Teodoro Sosa, no dejó pasar la oportunidad para zanjar la cuestión de la denuncia del personal, asegurando que todo era un chantaje que él no aceptaba. Sinforiano Rodríguez mintió en el pleno y ante las cámaras de Infonorte al asegurar que no había denuncia, cuando esa denuncia estaba presentada y el Consistorio tenía constancia de la misma, y así se pudo demostrar.

Las calles del casco de Gáldar acogieron un año más, la tradicional romeria infantil, con alumnos, profesores , padres y abuelos, desbordando alegría festiva.

Terminando mayo, la residencia de Mayores de Barrial de Gáldar acogió un entreñable acto, en el que se recordó a la que fuera concejal de Servicios Sociales del Consistorip galdense, Genoveva Pérez Moreno. Familiares, compañeros, y amigos, no quisieron perderse este acto de homenaje, en el que se descubrió un busto de la siempre recordada concejal que da nombre a la residencia, obra del artista Diego Higueras.

Comenzando junio, los alumnos del CEIP Antonio Padrón, ejercían de Guías Turísticos por el casco de Gáldar, en una entrañable visita que contó como público con sus familias.

A mediado de mes, el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Santa María de Guía, remitía un escrito al ayuntamiento de Gáldar en el que se requería al Consistorio para que entreguera los expedientes de contrataciones y el informe júridico correspondiente a las mismas. Este requerimiento se hacía en base a la práctica de diligencias solicitadas por el Fiscal el pasado 15 de junio, y forma parte de la investigación abierta tras la denuncia presentada por el Partido Popular en Gáldar, sobre presuntas contrataciones irregulares en el Consistorio galdense.

Comenzando julio, el ayuntamiento de Gáldar informaba que se había presentado una denuncia a la adjudicataria del albergue de Juncalillo, por los incumplimientos de contrato. Según se informó, estaba previsto la celebración de un juicio para que el ayuntamiento recupere el imnueble, y además se avisó que el anuncio de traspaso que estaba circulando, era una ilegalidad, ya que el albergue es propiedad del Consistorio galdense y es esta administración la única que puede adjudicar la gestión.

También en los primeros días de julio, Gáldar y Santa María de Guía se hermanaban para la historia, en un acto institucional celebrado en el teatro municipal galdense.

En la actualidad política de principios de mes, destacaba que la oposición municipal había solicitado formalmente, un informe explicativo de la Secretaria de la Corporación, sobre la no comparecencia en pleno del gerente de la empresa municipal Galobra, Manuel López.

También destacaba que el Juzgado de lo Social requería por tercera vez al ayuntamiento de Gáldar para que cumpliera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 18 de noviembre de 2015, que condenó a la corporación local a pagar a las trabajadoras del servicio municipal de ayuda a domicilio el complemento salarial específico que establece el convenio colectivo correspondiente al periodo de octubre de 2013 a febrero de 2015.

En julio, La asociación de vecinos Amagro de Barrial de Gáldar, emitía un comunicado en el que se mostraba el desacuerdo con el cerramiento de la iglesia del barrio, ya que tiene forma de jaula o cerramiento de una finca.. Desde la junta directiva de la entidad vecinal se consideraba que lo que se ha hecho es un disparate y se recordaba que todas las obras que se han hecho en el citado templo han tenido la supervisión de técnicos del Cabildo y del ayuntamiento de Gáldar, y que si se hubiese hecho con permiso de obra no se hubiese llegado a lo ya mencionado.

En esos días, con enorme satisfacción y con un balance totalmente positivo el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, valoraba el acuerdo en la Cotmac donde se aprobó por unanimidad que la tramitación de la evaluación de impacto ambiental y la ordenación de la parcela donde irá ubicado el futuro centro comercial se realice a través del Plan General de Ordenación de Gáldar, agilizándose por tanto los trámites para el inicio de las obras que llevará a cabo la empresas promotora de los Hermanos Domínguez.

Durante todo el mes de julio Gáldar se engalanó para celebrar sus fiestas en honor a Santiago Apóstol, con actos como la entrega de Honores y Distinciones, la elección de la Guayarmina y Bentejuí, el pregón que estuvo a cargo del alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, la romería y la festividad principal el 25 de julio.

La actualidad informativa de julio recogía que la Inspección de Trabajo había levantado acta de las múltiples irregularidades denunciadas por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) en la Residencia de Mayores Genoveva Pérez de Gáldar. Concretamente, la inspección viene a dar la razón a los trabajadores que denunciaron el pasado mes de abril las condiciones laborales del centro, donde tenían que soportar largos horarios, incumplimientos de los tiempos de descanso y supresión de jornadas libre.

A finales de julio, Gáldar celebra el décimo aniversario de la apertura del parque de la Cueva Pintada, con un acto institucional celebrado en el recinto arqueológico. Días antes, el recinto arqueológico inauguraba a exposición El Largo viaje... de Altamira a la Cueva Pintada, que tuvo una buena acogida, prolongándose hasta el mes de noviembre.

Terminando julio, UGT en el Consistorio galdense denunciaba que el alcalde, Teodoro Sosa, iba a privatizar algunos servicios sociales como la ayuda a domicilio y el centro de día.

En los primeros días de agosto, los grupos políticos en la oposición municipal en el ayuntamiento de Gáldar, presentaban una petición oficial para que se les trasladara toda la información sobre la privatización que el grupo de Gobierno BNR/NC, tenía previsto acometer en servicios municipales.

A mediados de mes, las trabajadoras municipales de los servicios sociales públicos de ayuda a domicilio y del centro de día de personas dependientes, presentaban una denuncia en el Juzgado de lo Social contra el alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, Teodoro Sosa (Nueva Canarias), por la decisión de éste de privatizar dichos servicios, que llevaban funcionando desde hace más de diez años prestados por el propio Ayuntamiento.

También en ese mes, usuarios de la playa de Sardina mostraban su desacuerdo con la forma en la que el ayuntamiento de Gáldar estaba ejecutando el cierre al tráfico del acceso a la playa.

La actualidad política se imponía en los primeros días de septiembre. El ayuntamiento celebraba una tensa sesión plenaria extraordinaria, en la que los miembros de la oposición abandonaron el salón plenario, en el momento en el que el alcalde, Teodoro Sosa, hacía uso de sus seis minutos de intervención. Este pleno extraordinario fue solicitado por la oposición galdense, con el objetivo de recabar información sobre la externalización de los servicios de ayuda a domicilio y centro de día, pidiendo la comparecencia de los ediles de esas áreas, Sinforiano Rodríguez y Ana Teresa Mendoza. La sesión comenzó con bronca entre el alcalde Teodoro Sosa y el edil Aladino Suárez, por la forma en la que se tenía que desarrollar la comparecencia.

A mediados de septiembre, el Juez encargado de la instrucción de la denuncia por presunta prevaricación y tráfico de influencia en la contratación de varios trabajadores municipales del ayuntamiento de Gáldar, presentada por el PP en ese municipio, hace unos meses, citaba a declarar en los juzgados de Santa María de Guía, a varios ediles del grupo de Gobierno del BNR-NC en el Consistorio galdense.

También en septiembre, la Policía Local de Gáldar informaba que dentro de las inspecciones rutinarias llevadas a cabo por este Cuerpo, se detectó la existencia de un puesto donde se comercializaba una importante cantidad de bolsos, carteras, monederos, gorras y otros artículos, estando éstos expuestos a la venta al público, no presentando las mínimas normas en cuanto a seguridad que las marcas de reconocido renombre nacional e internacional insertan en sus productos.

En los primeros días de octubre, la Catedral de Canarias, acogía , la ordenación sacerdotal del joven galdense, Aday García Jiménez Acompañado de familia y amigos, Aday García recibió con emoción la ordenación, para la que se ha estado preparando durante años.

En esos días, se reencontraba la primera promoción completa de alumnos del IES Saulo Torón, cuarenta años después de compartir vivencias estudiantiles.

En el inicio de octubre, desde el ayuntamiento se mostraba una gran satisfacción, ya que Gáldar era uno de los municipios seleccionados para llevar a cabo las denominadas Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI).

Además, la ciudad se convertía un año más en plató cinematográfico con la celebración del Festival Internacional de Cine.

En la actualidad política destacaba que la edil del Partido Popular en el ayuntamiento de Gáldar, Pino Jorge Tacoronte, presentaba en el registro municipal, su renuncia oficial a petenecer al grupo político del PP, y su intención de pasar a formar parte del grupo de ediles no adscritos del Consistorio. Sin embargo, días después, daba marcha atrás en su decisión.

A mediados de octubre, el municipio celebraba una nueva edición de ‘Agáldar, Cultura y Tradición’, que culminó con un concierto en la cancha del CEIP Antonio Padrón.

A comienzos de noviembre, la promoción de viviendas sociales de Sardina de Gáldar, impulsada por la empresa municipal Galobra, salía ya a la venta privada con el nombre de Residencial Arena, según reza en los carteles publicitarios.

La solidaridad se imponía en la Casa Museo Antonio Padrón, con el proyecto Calabazas para el agua, que reunió a un buen número de artistas de la isla.

El ayuntamiento de Gáldar celebró en noviembre una sesión plenaria ordinaria que tuvo como tema destacado, la moción presentada por el edil de Unidos Por Gran Canaria, Aladino Suárez, en la que se pedía la reprobación del alcalde, Teodoro Sosa, por su actuación en el conflicto dela Unión Deportiva Barrial. Video

El presidente del Bloque Nacionalista Rural y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, presentaba en ese mes, el programa de actos con el que su formación política va a conmemorar los diez años en el gobierno municipal.

El centro cultural Guaires acogía a principios de diciembre, el espectáculo “Agáldar Mundo Prehispánico” organizado por el Club de Leones de Gáldar, con el que se brindó un emotivo homenaje a Celso Martín de Guzmán, Hijo Predilecto de la ciudad e impulsor del parque arqueológico de la Cueva Pintada. Video

Las obras de reaslfaltado del Paseo de Los Guanartemes, ejecutadas en pleno mes de diciembre, provocaron la indignación ciudadana, con vecinos denunciando los problemas para acceder al centro de salud del municipio.

La actualidad informativa de 2016 en Gáldar se cierra con la celebración del último pleno ordinario del año, en el que con unanimidad se apropó la propuesta de la candidatura de la Cueva Canaria al premio Canarias de Patrimonio Histórico, y en la que el alcalde Teodoro Sosa, dio cuenta de un informe sobre la calidad del agua de abasto en el que se recoge que no ha existido riesgo para la población, al detectarse un incremento de turbidez en el agua.

Y una nueva queja vecinal salió al final del año en Gáldar, en este caso por parte de vecinos de Los Quintana, que denuncial el mal estado de las aceras de acceso al colegio del barrio, por las que transitan a diario muchos niños.