El pasado lunes, se publica en este medio de comunicación y en redes sociales municipales que “Cesan las actividades en la Casa de la Juventud de Firgas”, en horario de tarde. Nota muy escueta que sólo hace referencia a motivos de reestructuración, desde la Concejalía de Juventud.

Pues bien, esta nota, casi hubiese pasado sin pena ni gloria, si detrás no se encontrarán los siguientes circunstancias: no se le informó con tiempo previo a las personas asistentes a esta instalaciones y a las que allí desarrollan o acuden a actividades, además de no parecen contemplar alternativas viables para las mismas.

Pero claro, cuando se empiezan a leer los comentarios de dicha noticia y a contrastar información, amén de haber pedido por escrito información, tanto de los motivos de la reestructuración (que es legítima, si lo estiman y no discutimos. Eso sí, como siempre olvidando la implicación de la ciudadanía), como de las amenazas de despido al trabajador municipal de dicha área, tras interponer una demanda judicial, reclamando lo que él considera su derecho. Es aquí donde, como no puede ser de otra forma, aparece la indignación y, si se quiere rabia, por las actitudes y conductas antidemocráticas, vengativas y totalitarias de este grupo de gobierno, (vergonzosas) que vulnera claramente los derechos del trabajador, el cual tiene todo el derecho a defender su “derecho al ejercicio individual de acciones derivadas de su contrato de trabajo, esto es, derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus derechos e intereses”, tal y como se recoge en los derechos de los trabajadores. No entramos a cuestionar si con razón o no, eso lo dirimirán las autoridades competentes en materia laboral.

Cuando además el propio trabajador, refiere (lo expone en los comentarios de la noticia) que lleva tres meses aguantando presiones para que retire la demanda; además llega a su trabajo y han cambiado la llave; le cambian su horario de trabajo a mañanas y, desde ayer, hay otro compañero de otra área (deportes) que abre las instalaciones nuevamente, en horario de tarde (por cierto, en menoscabo de la labor que venía desarrollando en el pabellón polideportivo) y no parece que el Concejal de Juventud comparta el criterio de sus compañeros/as de grupo de gobierno, pero no parece tener capacidad para imponer su posición, muy vulnerable es la situación de dicho trabajador. Lamentamos que esta persona (o cualquiera) esté pasando por estas injustas circunstancias, y se echen por tierra una vez más, los logros que los/as trabajadores/as en general, hemos ido consiguiendo a base de muchas reivindicaciones laborales. Recordamos a los/as concejales/as de este grupo de gobierno, que también han sido trabajadores alguna vez, y suponemos lo volverán a ser, y que seguramente, también habrán defendido lo que han entendido de justicia. Nos sentimos profundamente avergonzados por estas actitudes “caciquiles” en una administración pública, como la nuestra.

Hacemos pública esta repulsa, añadiendo que no es la primera vez que nos llegan informaciones de los propios trabajadores de las actitudes comentadas por parte, concretamente, del “señor” alcalde, temiendo caer en desgracia, y sufrir represalias. Cuando algún colectivo de trabajadores ha defendido sus derechos, públicamente, se ha referido a ellos como de ejercer “boicot” hacia su persona, pero lo que más nos asusta es observar estas conductas “contagiosas” y vergonzantes en otros miembros del grupo de gobierno, que pensábamos correspondían a otras épocas, afortunadamente superadas, o ¿igual no?.

Por otra parte, queda patente la necesidad urgente de afrontar las múltiples deficiencias organizativas, demandas laborales, problemáticas de personal, en definitiva el abordaje de una vez, de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, que nos permita avanzar como administración más eficiente.