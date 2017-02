Los efectos del temporal del viento y lluvia sigue originando desperfectos en la comarca norte de la isla.

Así, las fuertes rachas de viento, derribaron en la mañana de este domingo, el antiguo drago ubicado en las cercanías del CEIP Alcalde Diego Trujillo, en La Montaña de Gáldar.

Por otro lado, el Cabildo de Gran Canaria insiste en el llamamiento a la ciudadanía para que no circule por las carreteras de la Isla, principalmente por las del centro y el norte, debido a su peligrosidad, al viento y a la multitud de incidencias que están registrando con farolas, ramas y otros obstáculos que siguen cayendo.

La carretera GC-15 de San Mateo a Cueva Grande ha sido cerrada por la caída del tendido eléctrico, también están cerradas la 70 de Guía a Fontanales y la 703 a Santa Cristina, aparte de otras vías con obstáculos e incidencias, como caídas de farolas.

También están cerradas la 41 de San Mateo a Telde, la 700 de Guía a Moya, la 75 de Moya a Fontanales y la 305 de Firgas (Las madres).

Igualmente presentan dificultades de circulación la 21 de Tamaraceite a Teror, la 43 de Arucas a Teror y la 30 de Firgas a Teror, así como la 605 de Ayacata a la Presa de las Niñas, por caída de árboles, tendidos eléctricos, piedras y farolas, entre otros.

Los servicios de Carreteras y Emergencias trabajan a destajo en estas vías y en el resto de las incidencias que se están produciendo, pero es importantísimo contribuir con no circular para no causar daños propios y para no obstaculizar estas labores.

Además, hay puntos con rachas de viento superiores a cien kilómetros por hora, como Tejeda, o superiores a 120 kilómetros por hora, como en Agaete y Valleseco, mientras en Teror alcanzan los 80 y en la parte alta de la capital ya se registran 50 kilómetros por hora.