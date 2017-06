La “desastrosa” gestión del Ayuntamiento grancanario de Firgas está ocasionando que los policías locales del municipio no cobren los complementos por los servicios de fines de semana, nocturnos y extraordinarios. El actual grupo de gobierno, formado por CC, PSOE y AVF, es “manifiestamente incapaz” de solucionar un problema que se remonta a hace cuatro años y que “parchea” por medio de decretos de alcaldía que obliga a los policías a hacer los servicios gratis bajo pena de grave indisciplina, según denuncia Comisiones Obreras.

El cuerpo de policía de Firgas, compuesto por cuatro agentes y un oficial, es el más reducido de todos los municipios de Gran Canaria en cuanto a ratio se refiere, pues, según la ley y atendiendo a la población debería estar compuesto por doce miembros. A pesar de este desmantelamiento del servicio, el Ayuntamiento es incapaz de resolver una cuestión administrativa para pagar a los agentes el sueldo por los servicios que realizan. Así, el colectivo está dejando de percibir unas cantidades que llegan a suponer hasta el 35% del salario, lo que los convierte en el colectivo de funcionarios más castigado por los planes de ajuste.

El concepto que con anterioridad regulaba el pago de estos servicios, complemento por productividad, quedó suspendido al acogerse el Ayuntamiento a un plan de ajuste municipal, sin tener en cuenta la problemática que crearía alguno de los puntos recogidos en el mismo. Dicho plan recoge que no se pueden pagar productividades y horas extras a los trabajadores municipales. Ante esa eventualidad, la anterior alcaldesa Paola Hernández se limitó a informar a los agentes de que, a partir de entonces, no iban a cobrar los servicios nocturnos y horas extras aunque tendrían que hacerlos obligatoriamente mediante un decreto de alcaldía que los agentes tienen que cumplir bajo amenaza de indisciplina grave.

Para el sindicato, la solución al problema es tan sencillo como valorar el puesto de trabajo de la Policía Local y cambiar los conceptos económicos recogidos en el complemento de productividad al complemento específico. No obstante, el grupo de gobierno no solo no demuestra voluntad alguna de solucionar un problema laboral que han creado los dirigentes políticos, sino que además se despacha abriendo expedientes sancionadores a la totalidad de la plantilla de la Policía Local, expedientes que han sido archivados por carecer de fundamento alguno “más allá de la portentosa imaginación de los responsables políticos”.

Pero los salariales no son los únicos problemas que sufre la ultra menguada Policía Local de Firgas, pues a ellos se suman la inadecuación de las instalaciones policiales llenas de humedades, sin baño, con mobiliario obsoleto y estropeado, “coches destartalados que milagrosamente logran pasar la ITV”, munición caducada hace más de una década y un largo etcétera.

Para la FSC-CCOO, la situación de los policías de Firgas demuestra “hasta qué punto al grupo de gobierno le importan los servicios públicos y, sobre todo, el bienestar y seguridad de los ciudadanos”.