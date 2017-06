Desde el Grupo de Gobierno del Ilustre Ayuntamiento de Firgas, en relación con la denuncia por parte del sindicato Comisiones Obreras sobre el hecho de que la totalidad de la plantilla de la Policía de Firgas haya sido expedientada, se quiere puntualizar algunas de las afirmaciones vertidas por el mencionado Sindicato.

En primer lugar: los policías están devolviendo sus cobros indebidos por sendas sentencias judiciales, esto es: que han cobrado lo que no les corresponde según Sus Señorías. Y son sus sindicatos los que tienen el derecho y la OBLIGACIÓN de velar porque las retribuciones que perciban por su trabajo los empleados se ajusten a la normativa vigente y se perciban en los conceptos correspondientes. Cosa que ese sindicato no ha hecho. Véase el fallo judicial. Porque, de ser así, no tendrían que devolver un solo céntimo. Han cobrado de forma irregular y el sindicato no ha hecho nada para corregirlo.

En segundo lugar: Desastrosa es la gestión realizada por ese sindicato en relación con la problemática entre el Cuerpo de Policía Local de Firgas y su Ayuntamiento. No la del Ayuntamiento. Ya que, esperando los policías y el Ayuntamiento el escrito sobre las condiciones de la RPT que el sindicato estaba redactando para ser sometido a fiscalización con el objeto determinar la viabilidad o no de la “RPT parcial” (relación de puestos de trabajo) de los policías antes de ser elevado a mesa de negociación, no solo lo presentaron tarde, sino que lo hicieron mal. Mal, porque cuando por parte de este Ayuntamiento se comunica a los policías que ya se ha recibido el informe del sindicato que defiende sus intereses para concluir el trámite de la RPT parcial, al ser trasladado por parte del Ayuntamiento al colectivo policial, éstos manifiestan que no están de acuerdo con el documento. Que hay modificaciones en él que no han sido consultadas con los Policías.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se pone en contacto con el sindicato exponiendo el malestar de los Policías y es ese sindicato el que reconoce que hay errores en el escrito que tanto se esperaba. ¿O prefieren que se consulte a los Policías sobre este extremo?.

Por otro lado, el sindicato CC.OO no tiene memoria al manifestar que el Ayuntamiento de Firgas no demuestra voluntad alguna para solucionar el problema. MIENTE A SABIENDAS. No son menos de tres las ocasiones en las que el Ayuntamiento se ha trasladado a la sede del Sindicato para tratar la problemática de los Policías de Firgas y buscar su solución. Es más. Se le facilitó al Sindicato CC.OO. La comunicación directa con el departamento de Intervención del Ayuntamiento para que llegasen a un acuerdo al objeto de que se redactasen unas condiciones de RPT parcial que no fuesen a tener disconformidad alguna. Aun así, el Sindicato no ha sido capaz de aportar una solución al problema cuando se le ha dejado actuar bajo su criterio sin cortapisa alguna.