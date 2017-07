Empresarios de Sardina de Gáldar muestran su desacuerdo, una vez más, con el cierre de la carretera que conduce a la playa del barrio costero.

Así, indican que el verano pasado no hubo aviso oficial, simplemente cerraban la carretera a diario y que cuando pusieron personal de vigilancia en la valla no estaban preparados para atender como mínimo en inglés.

También señalan que aunque la temporada de baño oficial empieza el 1 de Julio, la carretera estuvo cerrada desde el 17 de Junio diariamente desde las 12 a las 8. Aseguran que ss una barrera fija que no deja a pasar a personas mayores, minusválidos ni a nadie... Además al llegar con el coche al corte de carretera no hay información. La gente que no conoce la zona no sabe dar la vuelta sin conocerla nunca.

Los empresarios afectados indican que la bajada no ha sido solo en usuarios en sus negocios, sino que la playa también está a 1/4 diariamente cuando lo normal otros veranos es que no quepa ni una toalla.

Para los empresarios. a las 12 es demasiado temprano para cerrar (los proveedores de helados deben bajar con las cajas en la mano si no llegan antes).Y las 8 es demasiado tarde para abrir. Además entre semana no es nada necesario.

Los empresarios aseguran que los pescadores locales, usuarios de motos de agua y buceadores tampoco están de acuerdo con el cierre porque por proteger una playa al inicio de la carretera, condenan los 3 muelles siguientes y se hace imposible su uso.

Aseguran también que han tenido que prescindir de personal y tienen miedo de que esta situación acabe con 6 puestos más de trabajo. Estos últimos días algunos clientes habituales piden la comida para llevar y ellos la acercan a la barrera, pero los posibles clientes que llegan por primera vez a la zona giran al ver la barrera y eso ha hecho que bajase más de un 50% su trabajo.