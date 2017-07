El ayuntamiento de Gáldar celebró este jueves el pleno ordinario correspondiente al mes de julio, en el que una vez más, los enfrentamientos entre el alcalde Teodoro Sosa, y el portavoz del PP, José Luis González, tensaron la sesión plenaria.

La discusión más dura se produjo en el punto en el que se debatía una modificación en la ordenanza que regula el precio público de la Escuela Municipal de Música, encaminada a bonificar con el 50% a los alumnos cuyos ingresos económicos estén por debajo del salario mínimo.

El portavoz popular, José Luis González, mostró su disposición a votar a favor de la propuesta, pero no dejó pasar la oportunidad para recordar que había sido el grupo de Gobierno el que había subido el precio de la Escuela de Música, y cuestionando también que hayan tardado seis años en darse cuenta de que había alumnos que no podían acceder a no tener ingresos económicos para costear las cuotas.

La intervención del edil popular desató el enfado del alcalde Teodoro Sosa, quien una vez más acusó José Luis González de no decir sino disparates, iniciándose un enfrentamiento entre ambos que se prolongó durante varios minutos. Finalmente, la modificación de la ordenanza fue aprobada con la unanimidad del pleno.

Por unanimidad se aprobaron también las modificaciones de la ordenanza de la tasa por derecho a examen y la ordenanza de la UP, que contemplan rebajas para los vecinos con menos ingresos.

En la sesión plenaria se abordó también la moción presentada por el edil de Unidos Por Gran Canaria, Aladino Suárez, en la que se pedía la aplicación de la Ordenanza de Playas. La moción recibió el apoyo de los ediles en la oposición, pero fue desestimada por el grupo de Gobierno, ya que el edil no aceptó la enmienda que presentaron.

Por unanimidad se aprobó la moción institucional en la que se adquiere el compromiso para iniciar los trámites que permitan la declaración como BIC de la Rama de Juncalillo.