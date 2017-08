Antes los últimos acontecimientos en relación al programa de las Fiestas de San Roque en nuestro municipio de Firgas, más en concreto, sobre uno de sus actos “Elección de la Reina” ICFIR quiere manifestar lo siguiente:

1.- Hace ya casi una década que dicho tipos de actos habían desaparecido de nuestras fiestas y nunca se les echó de menos y, de buenas a primera sin previo aviso y con el más absoluto de los secretismos, el nuevo concejal se saca de la manga un acto que nos retrotrae otra vez a la sociedad de la pandereta, el patriarcado y el medievo rancio. El culto a la belleza como manera de exhibir a mujeres con el mero hecho de adornar y utilizarlas como tarjeta y postal de nuestras fiestas sin entrar a hacer valoraciones del tipo de capacidades, inteligencia, logros, metas e inquietudes. Reforzando una vez más, el carácter de embellecimiento y de princesas que deben tener este tipo de actos para congratule de un cierto grupo de personas. Una vez más, nos encontramos con un refuerzo del carácter de objeto que parece tiene nuestra corporación asignando por undécima vez el rol que tienen que cumplir las mujeres en esta sociedad, esto es, estar guapas y adornar los actos públicos y por tanto, ser elementos puramente decorativos. No se trata de la elección de carácter individual de las personas , cosa que no negamos. Se trata de que una institución pública como es el Aytmo se permita el desaire de apoyar y promover este tipo de actos, contraviniendo mandatos constitucionales y éticos que se debe plantear una sociedad moderna.

2.-No entendemos como existiendo una Concejalía de Igualdad que promueve el respeto, la tolerancia, la democracia real entre sexos, la formación de la ciudadanía en la adquisición de valores de equidad y de cambio de roles, la tolerancia cero en la violencia machista, la impartición de seminarios, charlas y campañas en nuestro pueblo y un largo etcétera, puede convivir con este nuevo dictamen del ordeno y mando de nuestro ayuntamiento, lanzando mensajes contradictorios con lo trabajado desde esa Concejalía de Igualdad.

3.-Estas pequeñas actitudes son de un calado muy profundo para nuestra sociedad, pues vienen a aportar roles y actitudes para con el género, normalizando así las relaciones existentes y dando una carácter de que las cosas son así. Tampoco nos vale, el hecho de que sea una tradición en las fiestas de cientos de pueblos. A veces la tradición nos pone un pie de ancla y nos hace perpetuar actitudes y actos que van contra los principios básicos de respeto y tolerancia. Llevábamos casi diez años sin realizar este tipo de actos.

4.-Este hecho de la Elección de la Reina, es un aporte y una apostilla más de lo que no queremos para nuestras fiestas, nombrando la necesidad de fiestas sanas y alegres sin el problema del alcohol en los jóvenes como única manera de entender el uso del ocio. El vandalismo y el incivismo al cual solo se le está poniendo freno a través de la presencia de la policía, sin entrar a hacer valoraciones a medio largo plazo de formar a nuestros vecinxs en torno a fiestas seguras, saludables, sanas y alegres. Ante esto hemos repetido hasta la saciedad que la puesta en marcha, en serio, del Consejo Escolar Municipal, sería un buen comienzo para empezar a abordar este tipo de temáticas, entre otras y, por otro lado, se reforzaría la participación de colectivos, agentes y ciudadanía para sacar adelante criterios y acciones para beneficio de nuestros vecinxs y demás menesteres. Si el grupo de gobierno hubiera sido consecuente con lo que afirmó el 14/09/2017 en pleno tal y como recoge el acta en el que se refleja el total acuerdo que mantenía con nuestra propuesta de hacer una fiesta mas participativa y transparente.

5.- La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 4, como un principio general de la Administración Pública, “la adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada”. ¿Creen ustedes que nuestro Aytmo se hace eco de la ley impulsando este tipo de actos? ¿Creen ustedes que el concejal de fiestas conoce esta ley?

6.- Por otro lado, nos congratula que tanto el colectivo La Vinca, la agrupación del PSOE de Firgas, Asamblea de Firgas y vecinxs de nuestro pueblo hayan dado un paso adelante en la defensa del respeto, la tolerancia y los valores universales en defensa de los derechos de las mujeres, promoviendo de esta forma a generar un debate de calado profundo y generar posibilidades diferentes de entender el mundo.

7.- Rechazamos profundamente de manera enérgica la intervención del Concejal de Fiestas D. Javier Perdomo por el contenido de la entrevista realizada el 31 de julio en el programa de la Cadena Ser. Intervención que roza lo ridículo y la falta más absoluta de visión que debería tener un representante de una institución pública. Dicho concejal considera que se protesta “porque es lo que toca “ “no es un acto sexista sino un número de fiesta” “que nuestras chicas no van en bikini porque esto es un pueblo”. También nos deleita con un rosario de criterios para la elección de la reina en antena tales como: “la soltura en el escenario, la simpatía, el vestido y la gracia”. Ya esto es intolerable y mezquino olvidándose de los valores, las inquietudes, las capacidades, las potencialidades que tienen las futuribles candidatas, demostrando una vez más lo inapropiado y lo soez de un concejal entorno a la defensa de un acto que él considera que el “público” (¡para nosotrxs ciudadanxs!) lo ha solicitado. Utiliza la expresión “las muchachas nos lo han pedido” y que “han recibido muchas llamadas” Que sepamos no se han puesto en marcha ningún tipo de mecanismo de consulta popular, cosa que acordó el grupo de gobierno en septiembre del año pasado para la celebración de las fiestas.

Por otro lado, considera que tenemos derecho a protestar porque somos una minoría y que las urnas les han dado el derecho a hacer lo que quieran (absolutismo despótico, por no decir fascismo). Comenta el concejal que hablarnos es perder el tiempo (viva la empatía!) y que nuestros argumentos son “sólo para llevar la contraria, es ya por sistema”. En fin, un cúmulo de sinrazones y despropósitos que ha saltado este señor por su boca que nos vuelven a situar a Firgas en la mediocridad y en la sociedad más oscura y rancia de la que uno pueda imaginar. No merecemos tener representantes con tal nivel de mediocridad y bajeza que el señor Concejal de Fiestas. Pretendía ser el concejal estrella del grupo de gobierno y ha demostrado ser el más inapropiado y falto de formación para estar a la altura de la representatividad de una institución. Dimisión ya!!!

8.-Estas y cientos de razones más son las que nos llevan a plantear la retirada de dicho acto de la Elección de la Reina a las fiestas patronales de nuestro municipio. No se trata de quitar actos, se trata de proponer, consultar, valorar y actuar con el sentido común que necesita nuestro pueblo, entre otras cosas, para subirse al tren del s.XXI. Sabemos que existe reticencia hacia lo nuevo y la negación más absoluta para sacar a nuestro pueblo del estado de confort y anestesia que los diferentes gobernantes han inoculado en nuestro pueblo. Importante resaltar que el debate, ( polémica) hace crecer a la sociedad, la enriquece, la hace viva, porque nos lleva a la reflexión y a contemplar opciones que no teníamos de inicio. No se pretende ir contra las fiestas, al contrario, que sean lo más integradoras posible. Las fiestas son oportunidades de convivencia, reflejos, ejemplos que hemos de aprovechar también como espacios educativos, en sentido amplio, espacios que promuevan igualdad, respeto, compartir, y también, la recuperación de tradiciones integradores no excluyentes. Sumemos propuestas nuevas, igualitarias y resaltemos valores que refrenden y empoderen a la ciudadanía.