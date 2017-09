El dispositivo de búsqueda integrado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica ha confirmado la localización de un cuerpo sin vida en Diseminado de Ana López, San Mateo, a unos 600 metros de la vivienda de la mujer desaparecida en el incendio de Gran Canaria, según informó en rueda de prensa la Delegada del Gobierno, Mercedes Roldós. El cuerpo fue localizado por una agente de la Policía Autonómica acompañado por un vecino de la zona.

El incendio que afecta a la cumbre de la Isla se reactivó esta mañana en el sector 4 de Llanos de la Pez (Tejeda), dirección sur, dentro del perímetro, afectando a quinientos metros de pinar y matorral, aunque ya está estable. El viento de la noche y primera hora de la mañana favoreció que se reavivara.

Hay también dos puntos activos fuera del perímetro en Alto de los Madriles y en Risco de Tirajana. De los seis sectores, los más preocupantes son los que miran al sur: Taidía, Tejeda y Llanos de la Pez.

En las labores de extinción por tierra participan 100 efectivos de distintas administraciones.

Las condiciones meteorológicas no han favorecido la intervención de los medios aéreos, aunque helicópteros del GES sí han podido realizar alguna descarga en los focos activos.

En cuanto a servicios básicos, se han restaurado 6 de las 8 subestaciones eléctricas y se continúa trabajando en reponer las líneas de telefonía fija y móvil afectadas.

Durante la noche y la mañana se han llevado a cabo inspecciones por tierra, ya que no ha sido posible realizar el vuelo de reconocimiento programado.

Todas las carreteras ya se encuentran abiertas al tráfico, aunque hay zonas con accesos restringidos y se pide prudencia para no transitar por esas vías si no es necesario. Además se recomienda no adentrarse por zonas quemadas.