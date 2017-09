Tras las renuncias de los concejales Domingo Javier Perdomo y Jorge Ciro Pérez, ambos de CC, en el seno del grupo de gobierno municipal (CC-PSOE_AVF), el pasado día 15 de septiembre, oficialmente, por “deslealtad” de los compañeros del grupo de gobierno, a ICFIR le cabe preguntarse una serie de cuestiones en relación a este suceso.

Las preguntas que nos surgen tras conocer la noticia y comprobar que no hay información que aclare estos hechos a una semana vista, son: ¿Cuáles son los motivos concretos que esgrimen estos concejales para su salida del gobierno? ¿Cuál es el programa electoral de estos dos concejales que, presuntamente, ya no responden ni al programa ni a las siglas con las que se presentaron? ¿Qué estrategia tienen pensada para defender los intereses de Firgas? La siguiente pregunta es para quien provoca esta inestabilidad, que no es otro que el señor alcalde, al cual responsabilizamos de esta debacle, con un record más; cuatro abandonos de concejales de su propio partido, en dos años de legislatura, ¿Sr. Báez, asumirá usted su responsabilidad en esta crisis, o por el contrario, seguirá con la “ pasividad en la brega”? Ya pedimos en una ocasión la reprobación de un concejal del grupo de gobierno (AVF) por tener una actitud impropia del cargo que se le ha otorgado, y creemos que sobran motivos para pedir igualmente la reprobación del actual alcalde, dado el cúmulo de desaciertos que acarrea.

Al comienzo de la legislatura, el actual alcalde haciendo lectura de los resultados electorales, hablaba de que “la población había pedido cambio...” en referencia a los dos últimos años de legislatura en los que Comfir y PP le arrebataron el bastón. A lo mejor estaba en la razón con esa afirmación, pero visto lo visto, en su sentido más completo, debería incluirse en las piezas a cambiar en esta institución. Ahora más que nunca. La total falta de sintonía con todos los grupos políticos ha quedado manifiesta en varias ocasiones. La más llamativa, la de la gestión institucional de los fondos FDCAN, donde todos los grupos políticos menos el suyo, votaron a favor de que los mismos siguieran la línea definida por el Cabildo Insular de Gran Canaria, como la mayoría de municipios grancanarios habían decidido igualmente. Pero no han faltado vertidos de tierras de una obra de gran envergadura en Arucas en un terreno privado en Los Dolores, o la más reciente, una tubería que suministra agua desde uno de los famosos pozos “del manganeso” a una finca agrícola, sin realizar los procedimientos legales correspondiente, dentro de espacios naturales protegidos, con argumentos tipo “es un beneficio para el ayuntamiento”.

Con las correspondiente denuncias judiciales por medio. Hechos tampoco ajenos seguramente a la renuncia de estos concejales. Toda la legislatura, en definitiva, viene a ser un manual de malas prácticas políticas y deficiente gestión de lo público. Esta situación en la que se encuentra el grupo de gobierno, no es más que el fruto del tipo de política personalista que desarrolla el alcalde, Manuel Báez, centrada totalmente en su persona, que parece no tener delegada ninguna competencia a los y las demás concejalas. Que desarrolla una gestión opaca, de amiguismos, discrecional y “de favores”, es decir en el más absoluto clientelismo. Sin tener un plan de gobierno, ni un programa reconocible para el municipio, sino una gestión basada en la improvisación y el autobombo.

En definitiva, dos años de gestión, plagados de despropósitos, verdades a medias, irregularidades, faltas de expedientes, expedientes sin documentación, decisiones plenarias que son incumplidas, decisiones unilaterales y a escondidas que podrían ser legalmente punibles. Todo ello apoyado por el PSOE de Firgas y Alternativa de Vecinos de Firgas (AVF) con el único pretexto de favorecer la gobernabilidad, dándole la espalda a sus programas electorales y sus electores. Ante la falta de algún pronunciamiento público por los protagonistas de esta crisis, hoy nos encontramos a los vecinos y vecinas con los habituales comentarios y haciendo cábalas de lo que ocurrirá en los próximos días. Por nuestra parte no queremos hacer quinielas. ICFIR ha trabajado en el ayuntamiento desde el primer momento tratando de tener una actitud positiva, proactiva, desarrollando propuestas-mociones que, aunque la mayoría de las veces se aprobaran, parecen terminar guardadas en un cajón. Pero esa es nuestra responsabilidad con nuestros vecinos y vecinas, denunciando públicamente los caprichos y errores de la acción del gobierno municipal, hemos preguntado y hemos acusado cuando entendimos que era necesario.

En nuestra intención siempre ha estado hacer una política participativa y conjunta con la ciudadanía de nuestro municipio. Pese a nuestras limitaciones, seguimos en ese empeño, por eso pretendemos realizar un encuentro con todos los ciudadanos y ciudadanas, colectivos y organizaciones, a los que queremos invitar desde aquí a reflexionar sobre la situación actual de nuestro municipio y sus gobernantes, el próximo jueves 5 de Octubre, a las 19 h, estando el lugar por confirmar. Ahora, más que nunca, se necesita cambiar las formas de hacer política y gestionar este ayuntamiento. Creemos que esta crisis, y la presumible minoría en la que se va a encontrar el grupo de gobierno debe ser una oportunidad, aún a su pesar, de rectificar las medidas más injustas y nocivas que se han desarrollado durante esta legislatura, y abrir la puerta al consenso y la participación de todos y todas.