Un total de sesenta personas participarán a partir de este sábado en la Casa-Museo Pérez Galdós en una nueva edición del taller literario impartido por el escritor y periodista Santiago Gil. Esta edición, que da continuidad a la que tuvo lugar entre octubre y diciembre del año anterior, se divide en diez sesiones en horario de 11.00 a 13.00 horas programadas dos sábados al mes hasta su conclusión, el primer día de julio.

La actividad que alberga el citado centro dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria contará con dos invitados de excepción que compartirán su experiencia con la escritura. En una de las sesiones de abril intervendrá el poeta Manuel Díaz Martínez, mientras que en mayo lo hará el novelista Antolín Dávila.

“Para mí, pisar la Casa-Museo Pérez Galdós es como entrar en un lugar sagrado”, asegura Santiago Gil, que añade que él mismo es “un aprendiz” en el taller. “Lo que hacemos fundamentalmente es compartir literatura y aprender los unos de los otros. Yo intento es transmitir mi pasión por la literatura, que para mí es una forma de estar en esta vida, mi método de trabajo personal y todo lo que uno ha aprendido en este oficio, porque escribir es un oficio”, defiende.

“Lo que yo he aprendido lo he hecho de otros escritores. Por eso de lo que más se habla es de escritores. No existe otra manera de aprender a escribir que no sea leer, y sobre todo leer a los clásicos y a los grandes escritores. Leer, leer, leer y escribir, escribir y escribir”, receta. Gil opina también que este tipo de actividades suponen “una oportunidad para sembrar belleza y propiciar el encuentro de gente interesada en la cultura y en un mundo diferente”.

Santiago Gil (Guía de Gran Canaria, 1967) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en medios de prensa provinciales y nacionales y ha publicado las novelas ‘Los años baldíos’, ‘Por si amanece y no me encuentras’, ‘Un hombre solo y sin sombra’, ‘Cómo ganarse la vida con la literatura’, ‘Las derrotas cotidianas’, ‘Los suplentes’, ‘Sentados’, ‘Queridos Reyes Magos’, ‘Yo debería estar muerto’, ‘El destino de las palabras’, ‘Villa Melpómene’ y ‘La costa de los ausentes’.

También es a utor de la novela corta ‘El motín de Arucas’, el libro de relatos ‘El Parque’, los libros de aforismos y relatos cortos ‘Tierra de Nadie’ y ‘Equipaje de mano’ y los libros de poemas ‘Tiempos de Caleila’, ‘El Color del Tiempo’, ‘Una noche de junio’ y Trasmallos’. Además, ha publicado un libro de memorias de infancia titulado ‘Música de papagüevos’ y la recopilación de artículos de opinión ‘Psicografías’.