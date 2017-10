El Departamento de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo grancanario que dirige Carlos Ruiz, abre el día 3 de octubre, en el Museo Municipal de Arucas (Plaza de la Constitución, 3), la muestra individual de la creadora Mariví Gallardo, ‘¿Bandera es femenino?’, exposición incluida en el circuito de arte ‘Itineraria’, que traslada a nueve municipios de la isla durante los próximos meses varias exposiciones. Tras Arucas la misma exposición se exhibirá en San Bartolomé de Tirajana del 20 de octubre al 17 de noviembre.

En Arucas se exhibirá esta muestra en cuya organización colabora el ayuntamiento de dicho municipio hasta el día 18 de octubre, y podrá ser visitada de lunes a sábados, de 10.00 a 16.00 horas. Los domingos y festivos el citado museo permanece cerrado.

Gallardo subvierte y reflexiona –desde una perspectiva de género- alrededor de la relación que existe entre el objeto bandera y el universo de las mujeres. Las obras de la exposición ‘¿Bandera es femenino?’ presentan variadas técnicas artísticas, desde las tradicionales a las derivadas de las nuevas tecnologías, con las que Mariví Gallardo realiza diversas combinaciones de elementos y materiales, desde los libros a dibujos con tinta china, pasando por montajes con banderines de mesa sobre bastidores, acuarelas, videos y audios.

“Mis piezas desnudan convencionalismos o ritos sociales en torno a objetos como, la bandera, su papel social y su relación con las mujeres y de cómo las creencias que nos transmiten con relación a algunos objetos o ideales generan todo tipo de fanatismos; de manera que se mata por una idea e igualmente se va a morir por ella”, señala la creadora, que desde que mostró en 2014 su ‘Take me somewhere nice’ en la galería de Arte Soppa de Azul, no exponía en solitario su obra.

‘¿Bandera es femenino?’ básicamente se desarrolla en torno a objetos y escenas cotidianas a las que se modifica su status (privado, íntimo - público, visible), para convertirlos en objetos con nuevas referencias y significado. Gallardo plantea y confronta en su producción algunos aspectos de la realidad de la mujer, su problemática y estereotipos sociales con relación a diferentes ámbitos relacionados con cuestiones de género como la belleza, el trabajo doméstico y los roles asignados, aprendidos y asumidos por la sociedad en diferentes esferas de la vida. Su intención no es otra que saber si en realidad existen vínculos entre el objeto bandera y el imaginario colectivo de las mujeres.

Como avanza Laura Teresa García Morales el proyecto expositivo de dicha creadora “tiene mucho componente activista. El sentido estético y la noción poética de las piezas es innegable, con ese carácter amable y acogedor –asociado a lo femenino–, sin embargo, todo el planteamiento resulta extremadamente polémico. Estos trabajos para invitar a la reflexión, abren la brecha a ásperos debates en torno a la identidad de la imagen de la mujer en la sociedad, su posición activa o pasiva políticamente hablando y también sobre la cuestión intelectual, que juega un papel fundamental”.

Según señala Mariví Gallardo “el siglo XX se puede considerar como el siglo de las banderas por el gran uso y difusión de estos emblemas utilizados para expresar los sentimientos más significativos de las incontables organizaciones y agrupaciones humanas existentes, bajo sus múltiples y diferentes aspectos. Este proyecto, sin embargo, plantea el hecho de que la bandera es un objeto absolutamente masculino y se identifica desde sus orígenes y a lo largo de su existencia con el sexo masculino. Estas enseñas han representado durante siglos el símbolo de la violencia, la guerra y la agresividad de este grupo humano; conceptos que son diametralmente opuestos a los estereotipos históricamente relacionados con lo femenino (belleza, amor o fertilidad)”, agrega Gallardo.

El nuevo formato de este circuito denominado ‘Itineraria’ podrá verse en San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Agaete, Firgas, Gáldar, San Mateo, Telde y Valleseco. La nueva edición posibilita, además de la exhibición puntual de las obras en los centros y espacios previstos, una oferta de iniciativas de distinta naturaleza que van desde conferencias a encuentros con los artistas vinculados a las muestras, pasando por talleres sobre diferentes técnicas artísticas.