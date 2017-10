“Mis cuadros son pinturas con mucha cocina, con mucho procedimiento...”

Esta afirmación, realizada el pasado mes de junio con motivo de la inauguración de la exposición “Amogio y otros lugares” en el salón de actos del Ayuntamiento de Güímar, define perfectamente -como punto de partida- al artista güimarero Javier Eloy Campos Torres. Sus obras tienen todo el fundamento, dominio de la técnica, inspiración y deleite por lo hecho que pudiera ofrecer cualquier buen plato de buena cocina, correctamente realizado y culminado. Y con él, como es lógico, disfrutan todos los que a sus obras se acercan, como un cuidado gourmet, que ve el cielo a través de la realidad hecha arte a través de los ojos y la mano de Javier Eloy Campos.

Todo ello se ve en el cartel del que aquí tratamos; el que este año ha sido pregón y anuncio de las fiestas de La Naval en honor a Nuestra Señora de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria.

Del mismo ha dicho el propio Campos que ha querido “hacer referencia al Puerto que lleva el nombre de la imagen, un puerto cargado de historia, que ha acompañado a la ciudad desde los momentos fundacionales y que es uno de los más importantes en el tráfico marítimo internacional. Por eso he dibujado barcos de vela cerca de la imagen de la Virgen y del Niño, que parece que quiere jugar con uno de ellos...” Además afirma que “el nombre de la advocación me parece muy poético, para resaltarlo y ponerlo de evidencia he utilizado pan de oro, que desprende luminosidad y que reitera gráficamente el nombre de La Luz....”

Y lo ha conseguido... los tonos ocres, dorados, el golpear de oleajes contra antiguos barcos acercándose a la Bahía de Las Isletas, el niño sin color, limpio -luz que ilumina la Luz- han configurado un extraordinario trabajo que ha justificado plenamente la elección del artista tinerfeño para la encomienda de su realización.

Y es lógico... Las vivencias que alimentan esta obra y que el artista reconoce se aprecian como fondo emocional y sentimental de la misma. El atractivo que la historia de la advocación, su ligazón a la ciudad y al puerto de Las Palmas; el templo y sus sucesivas destrucciones y reconstrucciones; la sublime hermosura, el esplendor y la finura de la Imagen lujaniana, unido a recuerdos de La Isleta como el “bajar del ferry, al atardecer de un domingo de Octubre y ver como la impresionante procesión de La Luz llenaba la calle de Juan Rejón, presidida por la bellísima talla de Luján Pérez. La escena me impactó por el tremendo contraste entre el aspecto tradicional del cortejo procesional, el bullicio de la gente y lo contemporáneo de la calle por la que transcurría....”

Javier Eloy Campos nació en Güímar en 1961, dónde realizó sus primeros estudios. Obtiene la licenciatura en Bellas Artes, por la Universidad de La Laguna. El mismo afirma que para su ser como persona “Güímar es muy importante. Yo soy una persona de Güímar y todo lo demás es por añadidura. Lo primero para mi es ser de Güímar, en lo que se refiere a la definición de mi persona. Yo comprendo que Güímar tiene cosas feas y cosas bonitas, ¡pero no me importa. Es mi familia! Yo no me entiendo sin ser de Güímar”. Ese poso de profunda querencia a la tierra se advierte en toda su extensa obra.

Desde 1981 realiza exposiciones colectivas e individuales, una de ellas: “Límites de Expresión Plástica en Canarias” realizada en el Colegio de Arquitectos de Tenerife el año 1985 marcó su posterior trayectoria. En julio del mismo año la misma exposición se trasladó -¡siempre la anécdota presente como la chispa de la historia!- al Castillo de la Luz, de Las Palmas de Gran Canaria; al lado del cual brilló sin igual su cartel la noche del Pregón de La Naval de este año.

Fueron decisivas varias colectivas sobre escultura durante los años 80. Entre las exposiciones individuales: Ateneo de La Laguna: 1982, 1996 y 2017; Ermita de San Miguel, 1985; Instituto de Estudios Hispánicos, Puerto de la Cruz, 1996.

Recientemente ha participado en la colectiva sobre la escultura de los años 80 en Canarias, expuesta en la Sala de Arte del Instituto de Canarias – Cabrera Pinto, entre junio y agosto de este año 2017.

Asimismo ha coordinado proyectos con sus alumnos y colectivos juveniles, como Las Burras de Güímar o la organización de los montajes “La esfera que despide fuego” y “Corpus Misticum” con los alumnos de la Escuela de Arte de Gran Canaria , con motivo de la celebración del Corpus de Las Palmas.

Ha realizado esculturas para espacios urbanos y escultura procesional. Su obra ha estado muy influenciada por el arte religioso local y por aspectos relacionados con el fenómeno de la muerte.

Además, ha desarrollado una labor intensa en defensa del Patrimonio Histórico Local, participando en la creación de varias asociaciones. Desarrolló una breve trayectoria política, desempeñando el cargo de Concejal de Cultura, en su pueblo natal de Güímar. En lo profesional ha sido profesor en las Escuelas de Arte de Gran Canaria y Manolo Blahnik.

En la actualidad es profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, donde ha desempeñado en distintos periodos los cargos de Vicedirector y Director.

Ha realizado ilustraciones para carteles de fiestas locales en su pueblo de Güímar, para las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, en 2015, la Semana Santa lagunera, en 2017; o las Cruces, también de La Laguna, en Mayo de este mismo año....Y mucho más...

El autor, como hombre bien nacido ha querido agradecer a la Comisión de Fiestas de La Luz que me hayan permitido honrar a su titular con este cartel y muy especialmente a su amigo Jimmy Martín, que ha confiado en mi trabajo. Para la realización del cartel, la cesión de documentos fotográficos a José Ubay Suárez, y a Daniel Rivero -también cartelista de La Luz hace unos años- el trabajo de composición tipográfica y diseño final del cartel.

Un cartel que es un lujo para La Naval y un artista ya plenamente integrado con ello en nuestro imaginario estético con esta extraordinaria realización.

¡¡¡Gracias, artista!!!

José Luis Yánez Rodríguez es Cronista Oficial de la Villa de Teror.