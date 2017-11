En la mañana del viernes, 17 de noviembre, y en el IES “Doramas”, se celebró un encuentro con el escritor Alexis Ravelo y el alumnado de Primero de Bachillerato, organizado por la Biblioteca de la Villa de Moya, a cuyo cargo se encuentra Ángeles Domínguez. Y todo ello a cuenta de “La estrategia del pequinés” que los alumnos habían leído y trabajado en clase con el profesor J.M. Perera.

Alexis Ravelo, que sabe adaptarse perfectamente al público que tiene delante, comenzó explicando el concepto de “novela negra” y, después de hablar de “la novela de misterio y enigma, surgida en el siglo XIX, donde una vez cometido el crimen la policía no lo resuelve y será un detective el que deductivamente llegue a la solución final”, para a continuación atrapar al alumnado entre sus palabras: les pidió a algunos de ellos sus nombres y, con la ayuda de la pizarra, trazó la trama.

Así, Néstor es la víctima; Perera, la autoridad incompetente; Tania, la eficaz detective que descubre la verdad; Dunia, apartada de la sociedad y del grupo, es la asesina. Luego indica el autor de “Los milagros prohibidos” que ese esquema cambia a partir de los años 20-30 del siglo pasado, donde nada es lo que parece. Llegados a este punto, el alumnado ha comenzado a preguntar y, además, lo hace de manera inteligente. Todo ello da pie a que Alexis Ravelo señale “que para ser escritor se necesitan dos cosas: haber leído mucho y haber vivido algo”. Luego destacó que “soy un vicioso de los libros y ellos me ayudaron a sobrevivir: no caí en la delincuencias gracias a los libros. Siempre me gustó que me contaran historias y cuando leía viajaba. Al final me convertí en escritor porque no lo pude evitar y eso que es un camino durísimo puesto que hay poco espacio para publicar. Yo tenía la necesidad de escribir, no de publicar.”

Siguió el autor de “El peor de los tiempos” complicando la trama inicial con el alumnado, donde “en toda novela negra al principio hay corrupción, en medio más corrupción y, al final, queda mucha más corrupción”.

Las preguntas de los alumnos trataban de personajes y sus características, hechos y formas de afrontar la escritura. Así que Ravelo vino a indicar que “me separo mucho de los personajes y me preocupa la violencia de la sociedad, y me aburre que un autor haga una novela para hablar de sí mismo”.

Después de defender la libertad de expresión (“no debe faltar nunca”), regaló al alumnado del IES “Doramas” unos consejos para ser escritor: “leer mucho, armarse de paciencia, no por tener más lectores eres mejor escritor y el buen libro es aquel que es capaz de superar el tiempo”.

Aplausos. Fundido en negro.

Felicitamos a Ángeles Domínguez, directora de la Biblioteca Municipal de la Villa de Moya, por la organización del acto y a los alumnos y profesores del “Doramas” por recibirla con entusiasmo y mejor comportamiento.