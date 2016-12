No cabe duda de que Las Palmas Atlético ha sido el mejor equipo del grupo canario de la tercera división al término de la primera vuelta. Tras un comienzo un tanto irregular, sobretodo en casa, el filial amarillo acaba 2016 como líder sólido, con un 'colchón' de ocho puntos sobre su más inmediato perseguidor y a catorce del quinto clasificado. El conjunto amarillo lidera además todas las estadísticas, acumulando trece victorias, cinco empates y una sola derrota y siendo además el más goleador y también el menos goleado. Datos que le colocan como el principal candidato al título liguero.

Por detrás, en la lucha por las restantes plazas del play off, un nutrido grupo en el que se encuentra el Unión Sur Yaiza. Contra todo pronóstico y viniendo de menos a más, el conjunto de Juan Antonio Machín acaba el año en la segunda posición tras una impresionante racha de seis victorias y un empate en las siete últimas jornadas disputadas. Junto al conjunto conejero, cerrando las cuatro primeras posiciones, San Fernando y Villa de Santa Brígida, dos candidatos al ascenso que también han hecho una notable primera vuelta.

Tres equipos tinerfeños conforman el primer grupo perseguidor, a tres y cinco puntos del play off. Ibarra, Marino y Tenerife B se perfilan como las alternativas más claras, a la espera de ver qué hacen Tenisca y Lanzarote en la segunda vuelta.

Tras la derrota casera ante el líder en la 16ª jornada, el conjunto palmero ha vuelto a engancharse a la lucha por el play off tras haber sumado siete de los últimos nueve puntos disputados, aunque tropezó en casa en el cierre de la primera vuelta frente al Vera, salvando un punto in extremis, lo que le ha dejado a seis puntos del play off. Por su parte, tras acabar con la imbatibilidad casera del Panadería Pulido, el Lanzarote cierra el año como 'rey del empate' y a siete puntos del cuarto clasificado.

Por abajo, seis equipos conforman en la llamada 'zona caliente' de la tabla en un 'pañuelo' de cuatro puntos, por encima de los tres de la 'zona roja'; un Telde colista a cuatro de la permanencia que cierra un irregular Las Zocas, un Unión Viera con buenas expectativas para la segunda parte del campeonato y un Santa Úrsula también con margen de mejora.

En resumen, tras una 'apretada' primera vuelta de campeonato, salvo un campeonato que parece ya adjudicado, todo parece indicar que habrá lucha por el resto de los objetivos, tanto por arriba como por abajo en la clasificación, lo que nos augura una segunda parte de liga en la que no faltará la emoción en cada jornada.

Estos son los emparejamientos de la 20ª jornada de liga, prevista para los días 6, 7 y 8 del próximo Enero.

Estrella - Arucas

Buzanada - Las Palmas Atlético

Santa Úrsula - Las Zocas

Ibarra - Unión Viera

Telde - Vera

Pan. Pulido - Santa Brígida

Yaiza - Cotillo

Tenerife B - San Fernando

U. Puerto - Lanzarote

Tenisca - Marino