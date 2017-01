El pasado viernes día 30 de Diciembre se disputó el III Torneo de Solidaridad, con motivo de estas fechas festivas de la Navidad donde hay un parón futbolístico, el objetivo de este club como viene siendo habitual en años anteriores, es recoger alimentos no perecederos y juguetes para hacerlos llegar a aquellas familias y niños/as más necesitadas para ayudar y que sean atendidos en la medida de sus posibilidades y en el que algunos niños ajenos a esta realidad sean felices con algún juguete para jugar. Es una buena iniciativa ya que todo no es fútbol hay otros aspectos en la sociedad donde las familias no lo están pasando nada bien por los problemas que crea la crisis y de esta forma, el fútbol base contribuye a paliar algunos de estos conflictos.

El torneo daba comienzo en la tarde de dicho viernes a partir de las 16,30 ante una afluencia de más 300 espectadores, con la participación de seis equipos divididos en dos categorías, Benjamines y Alevines. En Benjamines participaron C.D. Roque Amagro, U.D. Moya y C.A. Fomento con estos resultados: C.D. Roque Amagro 3 U.D. Moya 1 , C.A. Fomento 8 U.D. Moya 0 y C.A. Fomento 2 C.D. Roque Amagro 1.

En Alevines participaron C.D. Roque Amagro, C.A. Fomento y U.D. Las Palmas. Con los siguientes resultados finales: C.A. Fomento 1 C.D. Roque Amagro 2, U.D. Las Palmas 4 C.A. Fomento 0 y U.D. Las Palmas 2 C.D. Roque Amagro 1.

Clasificación final:

BENJAMINES: 1º C.A. Fomento, 2º C.D. Roque Amagro y 3º U.D. Moya

ALEVINES: 1º U.D. Las Palmas, 2º C.D. Roque Amagro y 3º CA Fomento

Al final entrega de trofeos, destacando que todos eran iguales y sin clasificación, al ser un torneo de solidaridad la finalidad era la participación y no el lugar en que quedaron ni el tamaño del trofeo. Un trofeo para cada equipo participante y una medalla para cada niño. También recibieron trofeo los árbitros participantes y para concluir una merienda para cada equipo para reponer fuerzas.

En lo que se refiere a la recogida de juguetes estuvo bien y a la que se refiere a productos alimentarios no precederos unos 500 kilos. Los productos alimentarios fueron recogidos y entregados al párroco de las iglesias de San Isidro, Barrial y Sardina y los juguetes fueron recogidos por la concejal de solidaridad Ana Teresa Mendoza.

Como conclusión del acto, bonito el evento en cuanto a participación, colaboración, planificación, organización y recogida de productos, implicándose los padres y madres de los niños participantes, el Presidente, directiva y entrenadores para que el torneo saliera adelante, con la colocación de carpas para una mayor orientación de los espectadores y participantes. Por nuestra parte felicitar a la organización porque actos como éstos, son los que dignifican a estos pequeños deportistas y a este deporte base al que en muchas ocasiones se le critican pero actos de ésta índole ofrecen una valoración real de su naturalidad y es como debe ser.

Audioentrevista a la madre de un jugador participante del Roque Amagro

Audioentrevista a Pablo, entrenador del CD Moya con sus impresiones del torneo

Audioentrevista a Pachi, entrenador del benjamín Fomento con sus impresiones del torneo