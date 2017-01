'Será imprescindible ser regulares en casas para lograr la salvación'

La UD Telde afronta la segunda vuelta del campeonato liguero de la tercera división canaria como colista del grupo, con el objetivo de la permanencia en la categoría. El conjunto teldense ha tenido que sobreponerse a situaciones difíciles desde el arranque de la competición liguera, tanto a nivel estructural como deportivo, pero aún tiene opciones de luchar por la salvación.

En tal sentido, a pocos días del inicio de la segunda vuelta, hemos querido conocer las impresiones del técnico teldense Pablo Torres, 'inquilino' del banquillo del primer equipo desde la 9ª jornada de liga, mediante la entrevista que exponemos a continuación:

¿Qué balance puedes hacer de la primera vuelta del Telde, sobretodo desde tu llegada?

'Bueno, creo que en cuanto a trabajo en todos los aspectos el balance ha sido muy positivo, teniendo en cuenta que cuando llegué me encontré un equipo psicológicamente hundido y sin fe. Hemos ido poco a poco creciendo en todos los aspectos, aunque los resultados podrían haber sido mejores'.

¿Cómo afrontas la segunda parte del campeonato?

'Pues la afrontamos con mucha ilusión por salir de ahí y con confianza de que se puede sin ninguna duda. Tras un periodo de crecimiento y aprendizaje ya no quedan excusas'.

¿Haz hecho las cuentas para conseguir la permanencia?

'No soy de muchas cuentas. Lo que es evidente es que debemos pensar en ganar cada partido y tener algo de suerte con los resultados de los rivales que luchan por el mismo objetivo. Pero primero que nada, ganar el sábado.

¿Se va a reforzar el equipo para esta segunda vuelta?

'Si. Hemos incorporado a Derek y Alberto, del Unión Viera y estamos intentando cerrar a algunos más, siempre dentro de las posibilidades.'

Es evidente que siendo el equipo más goleado del grupo una de las facetas a mejorar es el trabajo defensivo. Si no se consigue eso la salvación será imposible.

'Sin ninguna duda es uno de los aspectos a mejorar. Pero el que seamos el equipo más goleado no solo es porque defendamos mal sino también porque tal vez perdamos mucho el balón'.

¿Qué sensaciones percibes desde el vestuario?

'El vestuario está muy unido y los chicos están "enchufados". Han trabajo mucho para ir mejorando poco a poco y estoy muy contento con ellos'.

¿Percibes malestar en el entorno del club?

'Sinceramente ni lo percibo y, perdona que te lo diga así, ni me interesa. Lo que me interesa es el trabajo de todos en el club, cada uno en su parcela, jugadores, técnicos, directiva, etc... para crecer día a día como equipo y como club'.

Volviendo a la competición, el sábado recibes al Vera, un rival directo ahora mismo en zona baja y siete puntos por encima. La regularidad en casa también será importante de cara al objetivo marcado.

'Importante no, imprescindible ser regulares en casa para lograr la salvación'.

¿Crees que se mantendrá la igualdad en el grupo en esta segunda vuelta?. ¿Qué repercusión puede tener esto para la lucha por la salvación?

'Pienso que si, que va a continuar la igualdad; y en mi opinión eso nos beneficia a nosotros y a todos los que peleamos por eludir el descenso, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera'.

Bueno míster, aquí lo dejamos. Muchas gracias y suerte. Feliz Año Nuevo

'Un saludo y a tu disposición'