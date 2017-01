Tras dos semanas de descanso regresó la competición con una UD Las Palmas más líder tras aprovechar un nuevo tropiezo de un CD Tenerife que ve cómo se le acercan en la lucha por la Copa del Rey.

Por abajo épica remontada del Arucas CF que está cada vez más cerca de asomar la cabeza.

En esta vigésimo primera jornada se anotaron 24 goles repartidos en siete partidos (hubo un empate a 0). Cuatro triunfos locales, una victorias foráneas y tres empate. La UD Guía descansó por grupo impar.

El filial amarillo logró un nuevo triunfo ante la UD Longuera Toscal (2-0). Los goles de Nebai y Cristian 'Nano' dieron la victoria a una UD Las Palmas que notó la falta de ritmo por el parón navideño. Pese a ello, los de Pachi Castellano hicieron lo que saben y son más líderes, ya con 14 puntos de ventaja. El cuadro tinerfeño ve como el descenso está cada vez más cerca, aunque sabe que la salvación pasa por ganar sus partidos de casa.

El CD Tenerife no paso del empate ante el CD Sobradillo y no sólo se aleja del eterno rival sino que ve peligrar la segunda plaza (0-0). El partido fue como se esperaba entre dos equipos que se jugaban mucho. Al final un punto para cada uno y golaverage para el filial blanquiazul.

A la tercera plaza llega un Acodetti CF que sueña con hacer algo grande. Los naranjas superaron con un abultado marcador a un CD Laguna que debe comenzar a sumar para no verse cerca del descenso (4-1). El partido fue muy igualado en su primer acto, donde se adelanto el Acodetti con un gol de Martín pero igualados los morados con un tanto de Chus. Los de León Gómez salieron enchufados en la segunda mitad y Deba sentenció con dos goles. En la recta final Michael hizo el cuarto gol de los naranjas.

Victoria in extremis de la SD San José sobre un CD Marino que se complica (1-2). Los sureños se adelantaron rondando el cuarto de hora con un gol de Diego, pero los joselitos remontaron en la segunda parte con los tantos de Steven y Marichal, este último en el tiempo de alargue. Los de Carlos Servando quieren reengancharse a la lucha por la salvación con este triunfo fuera de su estadio casi tres meses después. Los de José Pérez sienten el aliento del Arucas en el cogote y encima tienen dos próximos rivales muy complicados.

El Arucas CF ha comenzado el año como terminó 2016, reaccionando tras un nefasto inicio de temporada. La victoria de esta jornada frente a la AD Huracán tiene mucho mérito después de sufrir dos expulsiones (3-2). Dos goles de Alexander y la primera expulsión de Kilian fueron el resumen de una primera mitad que hacía presagiar una victoria de los de Schamann. Por los de Benjamín Armas tiraron de casta y se sobrepusieron a las adversidades. Suso Medina recortó diferencias nada más iniciarse el segundo periodo y aunque sufrieron una segunda expulsión de Joel, no bajaron los brazos. Llegaron vivos hasta la recta final, cuando llegó el empate nuevamente en las botas de Suso Medina (con una asistencia que todos menos el árbitro vieron que fue con la mano) y en el alargue se obró el milagro con un gol de Samuel.

Sigue sin hacerse fuerte en casa una UD Las Zocas que no pasó del empate ante el Estrella CF (2-2). Kevin López adelantó a los grancanarios mediada la primera parte y el marcador no volvería a moverse hasta su recta final. Ale Matías, de penalti igualó; Ayoze volvió a poner por delante a los verdillos; pero una nueva pena máxima transformada por Ale Matías decidía un empate que no sirve de mucho a ninguno de los dos equipos.

Otro insuficiente empate fue el cosechado por CD San Pedro Mártir y UD Telde (1-1). Los del sureste ya con el descenso asumido, se adelantaron con un gol de Bryan, pero Raúl igualó para un cuadro teldense que necesita sumar de 3 en 3 si quiere tener esperanzas de permanecer.