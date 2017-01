Poco premio el empate cosechado por el Arucas en su feudo, ante un Tenisca desaparecido en ataque en el segundo periodo merced al mejor juego de los locales. El gol de Dani López poco antes de la primera media hora de partido fue contrarrestado por el bonito tanto de Omar en la segunda mitad.

No estuvo mal la primera parte, sin un dominador claro y con dos rivales que desde el pitido inicial buscaron las porterías contrarias. Avisó el aruquense Samuel a los cinco minutos, con un disparo desde la frontal ligeramente alto. Replicó poco después un Tenisca que durante algunos minutos dominó más y llegó con peligro. Dani López pudo marcar tras recibir el esférico en el área, pero tras zafarse de su par disparó al lateral del red.

No tardó en responder el conjunto local, con una buena jugada en la que el Omar recibió el esférico en banda y tras sortear a su marcador disparó algo desviado tras ingresar en el área.

Así transcurría el partido cunado en un ataque visitante Dani López fue objeto de falta cerca de la frontal. El goleador palmero ejecutó magistralmente el lanzamiento para poner el balón en la red por la misma escuadra pese a la estirada del arquero aruquense.

Tras el descanso el guión el encuentro cambió. Con la entrada de Ivi el conjunto de Almeida se mostró mucho más vertical, teniendo el balón y llegando una y otra vez al área de un Tenisca nulo de medio campo hacia arriba. Así, tras varios avisos, Samuel y Omar fraguaron una bonita jugada y tras dos 'paredes' el segundo se plantó solo dentro del área y en el 'mano a mano' batió a Aarón, estableciendo así el empate a uno en el marcador.

Con el partido empatado la tónica del partido no varió. El conjunto aruquense siguió dominando y creando continuas situaciones de peligro dentro del área, pero le falto acierto en los últimos metros para perforar de nuevo el arco palmero.

Por su parte, salvo el buen trabajo defensivo, el Tenisca apenas existió en ataque en este segundo acto. El conjunto de Willy Fernández casi no inquietó a la retaguardia local, aunque en el tiempo de prolongación, en una contra que inició David con un balón largo, Chema estuvo a punto de sorprender a un Edu algo descolocado, pero que supo reaccionar bien para desviar in extremis el disparo del teniquista desde al frontal.

En resumen, poco premio para un Arucas superior en el segundo periodo, aunque sin acierto en los últimos metros, ante un Tenisca al que le pasó factura el esfuerzo copero del pasado miércoles.

La ficha del partido

ARUCAS CF: Edu, Gago, Arroyo, Toba, Marrero, Iván (Ivi, 46'), Jorge, Omar (Sandro, 78'), Álex (Daylos, 59'), Samuel y Rodo.

SD TENISCA: Aarón, Camacho, Cristo, Jordan, Josua (Churro, 41'), Toto, David, Pulido, Chema, Dani López (Cabezola, 85') y Omar (Cristian, 61).

AŔBITRO: Kevin Jiménez Velázquez (Santa Lucía), auxiliadpo por Christian Valverde Monsalve y Alexander Ravelo Santana. Amonestó a los jugadores locales Marrero, Toba, Gago, Sandro y Rodo, así como al visitante Camacho.

GOLES: 0-1 (26') Dani López. 1-1 (60') Omar.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 21ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división, disputado este sábado en el Antonio Afonso Moreno ante aproximadamente un centenar de espectadores. Tarde fría.