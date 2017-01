Jornada con sorpresas no previstas donde equipos que tenían una trayectoria muy buena han perdido la imbatibilidad, es lo que hace que este deporte gane en emoción y que no te puedas fiar de un rival por muy débil que parezca. Lo negativo de la jornada fue la agresión de dos aficionados que fueron grabados en un partido de Juvenil de Honor entre el Telde y el Guía que ya se hicieron públicas en periódicos nacionales deportivos, situación que ya hemos denunciado aquí en este medio el comportamiento de padres y aficionados que no le hacen ningún favor a este deporte base y nos dejan de alguna forma en mal lugar. También hubo un resultado inusual en un partido de Juveniles con resultado final de 22-1

En División de Honor de Juveniles, el Arucas consigue un punto importante en su salida a Lanzarote para enfrentarse al Juventud Marítima tras empatar a un gol, con este empate ya son 5 las jornadas seguidas en las que el equipo aruquense no conoce la derrota lo que le supone estar a un solo punto de salir de los puestos de descenso, el Guía consigue una importante victoria a domicilio en su visita a Telde al ganar por 1-2, por lo que se sitúa en la octava plaza con 32 puntos lejos de los puestos de descenso y Las Palmas con su victoria en casa del Marino por 1-2 cobra una importante diferencia de puntos con respecto al segundo clasificado el Tenerife. En Juvenil Preferente, el Barrial perdía en casa ante el Puertos por 0-5, el Daniel Carnevali ganaba al Arucas por 3-0 lo que le hace retroceder a la sexta plaza cuando hace varias jornadas estaba aspirando al ascenso y quizás la sorpresa estuvo en el partido entre Las Palmas “B” líder y el Pedro Hidalgo con victoria de equipo visitante que quita la imbatibilidad al equipo amarillo.

En Primera grupo I, destacar la victoria del Guiniguada sobre el Huracán “C” por goleada 4-0, es un resultado que sorprende y no por la derrota sino por la goleada, ya que el Huracán aún con esta derrota sigue siendo el líder del grupo, el San Isidro se pone en puestos de ascenso directo a Preferente tras ganar en su campo al Heidelberg por 3-1, todo ello unido a la derrota en su campo del Tamaraceite ante el Victoria “B” por 1-2, equipo que había vencido al equipo labrador hace varias jornadas en su campo y que le había pasado en la tabla. El U. Moral gana en su campo por un ajustado 2-1 al Vet. del Pilar y ya se coloca sexto en la tabla a cuatro puntos de la promoción de ascenso pero la goleada más escandalosa fue la que marcó el San Lázaro al Árbol Bonito por 22-1, algo inusual en un partido de juveniles.. En Segunda grupo I, el Becerril gana a domicilio al Bañaderos por 0-5 y se constituye como líder momentáneo hasta el martes que juega el Guía en su campo para recibir al Quintogal.

En Cadetes Preferente, hubo sorpresa en el partido disputado en este grupo entre el U. Moral y el Guía, partía como favorito el equipo galdense por su posición en la tabla y un Guía que llegaba necesitado de puntos al encontrarse en descenso, al final victoria visitante por 1-2 que da al Guía la posibilidad de salir del descenso empatando a puntos con el Victoria que está fuera del descenso. El San Isidro perdía en su campo ante el Atlético Gran Canaria por 1-3 en un partido que estuvo igualado en la primera parte que acabó con empate a un gol. En Primera grupo I, el San Nicolás sigue firme en el liderato aunque este fin de semana tuvo serias dificultades para superar al Teror pero acabó ganando por 1-2, el Sardina gana por un ajustado 2-1 al Moya y se hace fuerte en su campo y el Valleseco perdía en su campo por 0-2 ante el Santa Brígida.

En Infantil Preferente, El Claret y el Vet. del Pilar se resolvió con goleada del equipo visitante por 0-8, el Guía no pudo en su campo con el Victoria “A” al perder por 0-3 y el San Nicolás sale de vacío en su visita al Acodetti al perder por 5-2. En Primera grupo I, el San Isidro golea al Moya por 5-0 en un partido de fases diversas donde el equipo local aprovechó sus oportunidades, el U. Moral se hace fuerte en su campo y sigue como líder al ganar al Firgas por 5 goles a 1 y el Sardina pierde fuelle en su lucha por el liderato al perder ante el Arucas “B” por 2-1.

En Alevín Preferente, el Guía gana en un partido muy igualado al Victoria por 3-2 y se aleja de los puestos de descenso, el Roque Amagro gana a domicilio al Acodetti por 0-2 y el Arucas gana en un partido muy igualado al Siete Palmas por 3-2. En Primera grupo I, el Becerril golea al Goleta Labrantes por 5-2, el partido fue fácil para los de casa, ya que se enfrentaba al tercero en la tabla pero dominó en juego y marcador, de esta forma sigue destacado en la primera plaza a siete puntos del Moya, que ocupa la segunda plaza al golear al Roque Amagro por 13-2 , el Guía se vio sorprendido en su campo ante el Agaete al perder por 2-3 y el San Nicolás ganaba en el campo del Santa Brígida por 0-7.

En Benjamín Preferente el U. Moral pierde en su campo ante el Arucas por 3-4 pero sigue fuera del descenso y el Guía perdía en el campo del U. Viera por 4-0. En Primera grupo I, el Becerril pasó más apuros de los previstos en un partido que se presumía fácil por el lugar que ocupaban ambos equipos en la tabla, aunque acabó ganando al U. Moral en un partido vibrante con muchos goles por 4-3, de esta forma el conjunto local se sitúa en la segunda plaza. Y el Roque Amagro y el Bañaderos hacen tablas a cuatro goles.

En Pre-Benjamines, se jugaron la mayoría de los partidos en la tarde del viernes con muchos goles ya que en cuatro partidos de los seis disputados, tres equipos que jugaron en casa y uno a domicilio marcaron 9 goles, los equipos que marcaron dichos goles fueron Becerril, U. Moral, Arucas “B” y Teror. El Barrial ganaba al Goleta Labrantes por 6-2 y el último partido se jugó el domingo y enfrentaban al Arucas “A” y al líder Sardina, que acabó ganando en un partido muy disputado e igualado por 3-4, de esta forma el equipo galdense se mantiene líder e imbatido tras once jornadas disputadas y todas con victoria.

Se adjunta un video resumen del partido de infantiles entre el San Isidro y el Moya con entrevistas a jugadores y técnico.