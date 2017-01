En primera B se notó la ausencia de dos de los jugadores titulares del Sociedad La Montaña y de que el equipo de Guía reforzase a su filial, por ello se pasó de ganar 3 a 1 en la primera vuelta, a perder 2½:1½ en la segunda vuelta. Ganaba Raúl Sánchez por incomparecencia del primer tablero contrario, entablaba José Juan Díaz y perdían sus partidas Alexis Alonso y Carla C. Sosa. Sexta plaza para el equipo de Gáldar que debe esforzarse para no quedarse rezagado y aspirar al ascenso.

En Primera A, el Sociedad La Montaña B obtenía idéntico resultado que el primer equipo, al perder por 2½:1½ ante el Anand B. Por lo que sigue igual senda que el primer equipo, cayendo a la sexta plaza con 14,5 puntos (medio menos que el equipo A). Tablas del primer tablero Arístides Moreno, victoria de Juan Pedro Molina por incomparecencia de segundo tablero y perdían sus partidas José Luis Macías y Manuel J. Bolaños que subían a reforzar al segundo equipo. Mismo resultado y mismas conclusiones: a forzar en esta segunda vuelta si se quiere al final de liga luchar por el ascenso.

En segunda B, el Sociedad La Montaña C recibía un severo correctivo ante el Grandama C que aprovechaba los 4 puntos conseguidos para establecer la diferencia en la tabla entre ambos conjuntos. Perdieron por tanto José Molina, Braulio Alemán, Abimael O. Santiago y Carlos E. Díaz. Quinta plaza y a esperar que las bajas en las categorías superiores no afecten demasiado y al final se pueda ocupar un sitio acorde con el potencial demostrado por el equipo.

En segunda A, se daba idéntico resultado que en Primera B. Si existía caminos paralelos en los equipos de primera, éstos también parecen darse con los de segunda, perdía por 4 a 0, y dormía en la quinta plaza. Con punto y medio menos que el equipo C, el Sociedad La Montaña Juvenil no sacaba provecho de su visita a Vecindario, perdieron pues David Pérez, Adrían Maroto, Joel Pérez y Ángelo Díaz. Veremos si el equipo juvenil se reivindica al final y logra acabar por encima del equipo C.

En tercera C, el Sociedad La Montaña D daba la nota positiva de la jornada, ganado por 4 a 0 y afianzándose a esa primera plaza que ocupa desde hace bastantes jornadas. Ganaron Juan Melián, Victoriano Quesada, Juan José Díaz y Eduardo T. Quesada. Primera plaza a 4½ del siguiente rival y aún con 8 ptos. en juego, por lo que toca no relajarse y terminar la liga con un puesto que han merecido desde el primer encuentro.

En tercera B, el sociedad La Montaña E descansaba por lo que no hay crónica.

Si hay crónica en la nueva modalidad que dio comienzo el pasado sábado 14 de enero. En Tercera Sub 8-16 van a participar dos equipos más de la marca Sociedad de La Montaña. El Sociedad La Montaña 1 ganaba sus dos encuentros con el rotundo 4 a 0 en ambas vueltas, lo que hace que ocupen el primer puesto empatado con el Grandama a 8 ptos. Javier Travieso, Abian Hernández, Aday J. Rivero y Grabiel Rivero pusieron en práctica todo lo que llevan aprendido y no dieron opciones a que el equipo rival sumara ningún punto. Buen comienzo para los pequeños que debutan en liga y a esperar que se continúe en la línea trazada.

El Sociedad La Montaña 2 tenía un descansa en esta primera jornada y debutará el próximo sábado 21 de enero enfrentándose a sus compañeros del Sociedad La Montaña 1.

Resultados y clasificaciones en este enlace.