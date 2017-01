Le pedimos a Sara que nos cuente como ha visto su primera temporada en el Circuito Canario.

El circuito del 2016 empezó con la I prueba en Playa del Hombre, Telde, donde participaba por primera vez , tras pasar las semifinales, pude quedarme en cuarta posición en la final.

La II prueba en San Andrés, Arucas, donde tuvimos buenas condiciones, la final estuvo muy reñida, pues las competidoras Canarias tienen un buen nivel. Casi toda la manga iba primera, pero en los últimos minutos pasé a segunda, puesto con el que me quedé bastante satisfecha, aunque siempre se te queda ese mal sabor de boca por no haber quedado primera.

La III prueba el campeonato de Moya en el Festival Costa Norte, dónde volví a quedar en segunda posición. Fue un campeonato bastante divertido, donde hubo una buena organización y un ambiente bastante acogedor.

La IV prueba en el mes de septiembre, la realizaron en la playa de Garcey, en el municipio de Pájara en Fuerteventura, fue un campeonato bastante complicado, las condiciones fueron difíciles, pues a medida que pasaban las horas, la fuerza subía cada vez más, donde algunas olas llegaron a alcanzar los 3 metros de altura. No obstante, y a pesar de la complicada situación, pude obtener mi primer puesto, del cual me sentí muy orgullosa ya que era la primera vez que quedaba primera. Por último, el circuito finalizó en Tenerife con una V prueba en Arona, en la Playa de las Américas. Fue un gran campeonato y con unas condiciones espectaculares donde pude pasar a la final, obteniendo el tercer puesto.

Con esta prueba, me he proclamado Campeona De Canarias 2016 en Bodyboard Juvenil Femenino.

Estoy muy contenta y orgullosa de este título, ya que es mi primer año compitiendo y llegar hasta donde he llegado ha requerido mucho esfuerzo y sacrificio.

Para este año espero que el circuito me vaya igual de bien, y poder conseguir otros objetivos a base de trabajo, esfuerzo y entrenar bastante para cada vez ir mejorando poco a poco.

También, quiero felicitar al resto de competidoras por los resultados obtenidos, en especial, a Ilenia Suárez Almeida por ser subcampeona, y agradecer a mi familia, amigos y al Club Oleaje por toda la ayuda y el apoyo en todo momento.

Ilenia Suárez Almeida valora su trayectoria deportiva.

Este año que acaba de terminar ha sido un gran año para mi carrera deportiva ya que en él a parte de conseguir buenos puestos, y grandes resultados como por ejemplo quedar Subcampeona de Canarias Open 2016, Campeona de España por selecciones y Subcampeona por equipos y muchísimos más de los que me voy a saltar, lo mejor ha sido la compañera que ha llegado al mismo club en el que yo estoy (Club de Surf Oleaje).

Volviendo a lo anterior, como ya bien dije; este pasado año empezó con la prueba de Telde seguidamente la de Arucas, luego Moya, Pájara en Fuerteventura que he de decir que ha sido mi mejor aventura surfera que he podido vivir ya que en la playa que se celebraba el campeonato estaba un poco alejada de todo y bastante escondida y tuvimos que acampar y luego realmente en la competición fue muy divertida porque las condiciones estaban bastante peculiares, grande o muy grande se podría decir. Y por último fue la prueba de Arona en Tenerife.

La verdad es que no ha sido muy malo el resultado obtenido al final de circuito en el ranking, quedando 2ª pues, no he obtenido ninguna primera posición en ninguna prueba de este circuito finalizado pero en cambio en Open he obtenido dos primeras posiciones.

En definitiva, he de decir que estoy bastante conforme con mis resultados y espero que para este nuevo año que sea mejor y como propósito me planteo dar lo mejor de mi y seguir avanzando como deportista y seguir conservando esas amistades que te da este precioso deporte.

El Club de Surf Oleaje se constituye en el año 1993 con el nº 1740-339/93 A en el registro de Entidades Deportivas de Canarias, tiene su sede en San Andrés del municipio de Arucas.

El objetivo del Club desde sus inicios es el fomento del Deporte del Surfing (Surf, Bodyboard y Longboard) y la defensa de las canchas deportivas.

Sobre el primer objetivo, el fomento del deporte del Surfing en sus diferentes modalidades, debemos comentar que gracias al trabajo de captación, y los entrenamientos durante la temporada se producen brillantes resultados en la competición.

Como es el caso de las deportistas del Norte de Gran Canaria, Sara Rivero Roque (Guía, 1999) y Ilenia Suarez Almeida (Moya, 2000). Campeona y Subcampeona respectivamente del Circuito Canario de Bodyboard Junior en categoría Juvenil Femenino.