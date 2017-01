Los de Juan Carlos Socorro están a seis puntos del play offL

Un 'doblete' de Jacobo y los goles de Chus y Alex Hernández otorgaron al Panadería Pulido san Mateo su segunda victoria consecutiva, ésta vez frente a un San Fernando que se adelantó en el marcador con el gol de Joel, para acabar sucumbiendo ante un rival sin apenas fisuras en retaguardia y muy efectivo en ataque, sobretodo en un primer periodo dinámico y con buen ritmo de juego, con un Panadería Pulido que comenzó con más posesión y más llegada al área rival, aunque sin crear claras ocasiones de gol. Kilian avisó a los dos minutos con un disparo desde la frontal ligeramente desviado; respondió seguidamente el conjunto de Tino Déniz, con una buena combinación entre César y Medina en la frontal, aunque el balón acabó en las manos de Nauzet tras rebotar en un zaguero local.

El conjunto sureño se adelantó en el marcador en su segunda llegada al área local. César inició la jugada con otra buena combinación en la frontal, para posteriormente asistir al segundo palo para que Joel empujase a placer el balón al fondo de la portería.Pero muy poco duró la alegría del conjunto visitante, ya que un minuto después Jacobo cabeceó al fondo de la red un balón servido por Chus desde el lateral del área.

A partir de ahí el juego se desarrolló en la parcela ancha, con ambos conjuntos intentando adueñarse de la situación, aunque las llegadas a las áreas eran escasas. Hasta que alcanzado el ecuador de este primer periodo, tras recibir el esférico en la frontal y zafarse de varios defensores, Chus ingresó en el área y de disparo cruzado superó la salida de Santi Hidalgo y llevó el esférico al fondo de la portería, estableciendo así el 2-1 en el marcador. Un resultado que se amplió poco después tras un centro de Mario desde el lateral al interior del área y un posterior remate de Jacobo a la red.

Con 3-1 abajo el conjunto sureño intentó reaccionar, pero sus ataques morían generalmente en la frontal a pies de la zaga sanmateista. Aunque al filo del minuto cuarenta, tras un balón bombeado al área local con un lanzamiento de falta y después del rechace de Nauzet, Aday tuvo el gol en sus botas, pero el arquero local acertó a despejar in extremis el remate del delantero sureño a la media vuelta.

La escuadra visitante siguió 'achuchando' el área local buscando recortar distancias antes del descanso, pero los locales defendieron con orden las intentonas de los sureños para irse al vestuario con 3-1 a su favor.

El comienzo del segundo periodo fue similar al del primero. El conjunto local dominó y llegó con cierto peligro al área rival en los primeros minutos, aunque sin crear claras ocasiones de gol.

El Sanfer reaccionó a partir del minuto diez, con dos similares llegadas sin consecuencias en el marcador. En la primera, tras un pase en profundidad a la espalda de la zaga, Medina cayó dentro del área en la pugna con un zaguero local, pero el colegiado no observó nada punible y el balón acabó en las manos de Nauzet. Y a renglón seguido, tras otro balón largo al área local, el delantero visitante Aday remató fuera muy cerca de la línea de fondo.

Con el paso de los minutos el conjunto sureño tomó la iniciativa en ataque, ante un rival bien armado atrás, presionando en media cancha y buscando salidas rápidas a la contra. Además, los locales aprovechaban cualquier interrupciones para frenar el ritmo del partido y de paso 'arañar' segundos al crono. Además, ni siquiera la expulsión del local Mejías mermó el orden defensivo de un Panadería Pulido que continuó muy sólido atrás y esperando sorprender con algún contragolpe.

Hasta que ya dentro del tiempo de prolongación Felipe recibió el esférico cerca de la línea de fondo y tras zafarse de tres defensores sirvió a la frontal un balón que Chus puso en bandeja a Alex Hernández para que éste, a placer, anotase el definitivo 4-1 con el que posteriormente finalizó el encuentro.

En resumen, justa y trabajada victoria de un Panadería Pulido que acumula dos victorias consecutivas, habiendo sumado siete de los últimos nueve puntos disputados, lo que le ha acercado a seis puntos del cuarto clasificado. Por su parte, esta derrota no saca al Sanfer de la zona de play off, pero podría perder la segunda plaza en esta jornada en beneficio del Yaiza, siempre que los lanzaroteños ganen este domingo a un necesitado Unión Viera que lucha por no volver a la 'zona roja'.

La ficha del partido

PAN. PULIDO SAN MATEO: Nauzet, Jonás, Mario, Rubén (Yeray, 73'), Adrián, Álex Hernández, Kilian (Mejías, 68'), Chus, Felipe, Moisés y Jacobo.

UD SAN FERNANDO: Santi Hidalgo, Andrés, Pedro (Godoy, 76'), Maikel, Israel, Antonio, Amado (Alexander, 70'), Joel (Karim, 58') Medina, César y Aday.

ÁRBITRO: Enrique Rodríguez Placeres (Telde), auxiliado por Marcos Castellano Mederos y Adrián Ramírez Cubas. Expulsó al jugador local Mejías (85') con roja directa. Amonestó a los visitantes Pedro, Antonio y Amado, así como a los locales Nauzet, Jonás, Adrián, Álex Hernández y Chus.

GOLES: 0-1 (12') Joel. 1-1. (13') Jacobo. 2-1 (23') Chus. 3-1 (27') Jacobo. 4-1 (93') Álex Hernández.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 22ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división, disputado este pasado viernes en el municipal de la Vega de San Mateo ante algo más de un centenar de espectadores y en una noche fría. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de un familiar de Yeyo, jugador del filial sanmateista.