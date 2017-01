El Rocasa Gran Canaria ACE se topó con el siempre complicado Aula Cultural Valladolid, en la vuelta de la Liga Loterías en el Pabellón Insular Antonio Moreno, marcando así la tercera derrota de la temporada del conjunto canario.

Un comienzo de partido muy igualado para ambos y con ganas, hacían que un empate a tres fuera el resultado en el primer parcial, unas jugadas de ataque donde cada equipo aprovecharía sus oportunidades para ir sumando goles al luminoso teldense. En el minuto 10, Silvia Navarro actuaba en una clara ocasión de gol para el equipo vallisoletano, permitiría que sus compañeras pudieran disfrutar de ese gol de ventaja que iría marcando la tónica con el paso de los minutos.

Una defensa que no encajaba, ataques no materializados y con buenas intervenciones de la portera Lourdes Guerra, aprovechaban las visitantes para ponerse por delante en el marcador e incluso ya en el minuto 20 de encuentro dando la vuelta al marcador, situando un resultado parcial de 9-10. Las teldenses buscaban una reacción pero no fue suficiente donde el marcador al descanso era de 13 a 14.

La segunda parte comenzó con una rápida reacción de las locales, haciendo el empate a 14 goles, la internacional Almudena Rodríguez, la misma que hacía dar la vuelta al luminoso teldense en el minuto 37 de partido poniendo un resultado de 18 a 17, siendo el momento del partido donde las pupilas de Antonio Moreno, comenzarían su reacción para marcar la tónica de la victoria del encuentro. La exclusión de Yacaira Tejeda hacía que en el minuto 12 el resultado fuera un igualado marcador a 20 tantos, donde pese a la minoría de jugadoras, mantendrían el resultado igualado hasta el minuto 45 de encuentro que marcaba 22 goles para los dos equipos.

Fallos defensivos y en ataque hacían que el Aula se pusiera contra las cuerdas a las teldenses, ya que en el minuto 48 de encuentro el resultado era adverso a las locales, dejando un parcial de 23 a 26, donde Antonio Moreno pedía tiempo muerto buscando la mejor estrategia para resolver el resultado en contra. Tan sólo dos minutos después hacían que las teldenses pudieran recuperar la confianza en una exclusión a las visitantes hacían que la diferencia fuera de un solo tanto, dejando la incertidumbre en los minutos finales con el resultado de 26 a 27.

Tiddara Trojaola en el minuto 24, hacía recuperar la ilusión al equipo y a todos los aficionados situando un empate a 28, solicitando tras ese tanto el equipo vallisoletano un tiempo muerto buscando la reacción del Aula Valladolid. Llegando con este marcador a un final de infarto para ambos equipos, dejando la victoria del encuentro en tan sólo cinco minutos.

Infortunios en jugadas de ataque, hacían que en el minuto 57 de partido el marcador se decantara a favor de las visitantes dejando un marcador complicado de 28 a 31, solicitando un tiempo muerto para tranquilizar a sus jugadoras. Dejando un resultado final de 29 a 32 decantado para las visitantes.

El Rocasa Gran Canaria ACE, suma su tercera derrota de la temporada, esperando poder mejorar la imagen en los próximos encuentros.

Rocasa Gran Canaria ACE (29): Silvia Navarro (0), Bintou Diallo (0), Almudena Rodríguez (8), Lisandra Lusson (2), María Luján (5) y Arabia Peña (2) – siete inicial – Arinegua Pérez (0), María González (1), Tiddara Trojaola (3), Mela Falcón (1), Yacaira Tejeda (2), Ana Hamciuc (5), Dara Hernández (0), Omahira Martín (0), Laura Mendoza (0) y Alba Jiménez (0).

Aula Cultural Valladolid (32): Teresa Álvarez (2), Silvia Arderius (6), Cristina Cifuentes (3), Amaia González (5), Lourdes Guerra (0), Celia López (0), Andrea Lovera (2), Laura Muñiz (0), Maria Prieto (6), Nekane Teres (7), Ana Vergara (0), Rafaela Vergara (0), Maria González (0) y Ana Viloria (1).

Parciales: 0-0, 3-3, 5-5, 8-8, 9-10, 12-13, 13-14 - Descanso