Hizo sus deberes y bien el Sociedad de la Montaña D y con una jornada de antelación se proclamaba virtual campeón de la categoría Tercera C ante el tercer clasificado, que no podía con el equipo de Gáldar.

El próximo sábado 4 de febrero el enfrentamiento de primer y segundo clasificado será puro trámite para el equipo del Sociedad de La Montaña y toda la presión pasará al segundo clasificado: el Hotel Avenida de Gran Canaria G, en su intento de mantener la segunda plaza.

En Primera B cumplía el Sociedad La Montaña que ganaba 3 puntos de los 4 en juego. Tablas para Raúl Sánchez en el primer tablero, victoria para Alexis Alonso en el segundo tablero que no tuvo que jugar ante la incomparecencia de su rival, tablas de Carla C. Sosa, en el tercer tablero y victoria de José J. Díaz en el cuarto tablero. Victoria que da moral al equipo, y aunque no sirva para escalar puestos en la tabla clasificatoria, si sirve para acercarse a 3º, 4º y 5º.

En primera A, se notó y mucho la visita del primer clasificado, que no aflojó hasta llevarse los 4 puntos que se disputaban. Por lo tanto cero para los casilleros de Kevin Gutiérrez, Arístides Moreno, Juan P. Reyes y José L. Macías. Con este mal resultado se entra por primera vez en la liga en puestos de descenso, por lo que el descanso de la liga el próximo sábado va a servir para valorar las posibilidades reales de permanencia. Séptimo puesto a 1 punto del Telde y 3 de La Aldea, próximo rival.

En Segunda B se sufría ante el panadería Pulido San Mateo, que al final ganaba en todos los tableros. Pese a la resistencia numantina rendían reyes Juan Melián, Víctor Pérez, Abimael O. Santiago y Carlos E. Díaz. Por tanto 5º plaza para los de Gáldar que aún se mantiene a 3,5 puntos de los puestos de descenso.

En Segunda A, muy buen resultado para el Sociedad La Montaña Juvenil que ganaba por 3 a 1. Los juveniles estuvieron bien en todos los tableros aunque en el segundo se perdía la partida por apuros de tiempo en lo que parecía unas tablas de libro. Ganaban David, Joel Pérez y Ángelo Díaz y el que sufría los “rigores del tiempo” era Adrián Maroto, que ya ha tomado nota para próximos encuentros. En ajedrez no importa si ganas o pierdes, importa lo que aprendes. Los jóvenes del equipo van aprendiendo que las derrotas de hoy cimientan las victorias de mañana. Quinta plaza para el equipo juvenil del Sociedad La Montaña que le permite estar fuera de los puestos de descenso.

En Tercera C, se hizo bueno el pronóstico y se ganó el encuentro por 2½ a 1½, resultado que a la postre fue incluso suficiente para amarrar para los del Sociedad La Montaña D que no abandonaron el primer puesto desde el inicio de la liga, y que supieron resistir los embates de los contrarios y los propios nervios. Ganó Braulio Alemán y Manuel J. Bolaños, sacó tablas para completar el resultado Isidro Suárez y perdía, sin graves consecuencias, Eduardo T. Quesada. Por ello desde esta crónica queremos felicitarlos por lo conseguido y esperanzados de que puedan con su juego apoyar a categorías superiores a mantener aspiraciones de permanencia. Lo dicho primera plaza que se mantendrá esta semana y la que viene puesto que hay un colchón de 4,5 puntos insalvable en una sola jornada.

En Tercera B, el equipo E de la Sociedad de La Montaña plantaba cara al líder de la categoría aunque no sirvió para vencer, sí para sacarle 1½. Tablas para el primer tablero Miguel Pérez, perdía en el segundo Juan José Díaz, ganaba Juan Gil en el tercero y José Fco. García perdía en el cuarto.

En los Sub 8-16 se dio un bonito duelo entre los dos representativos de Gáldar en la categoría: el Sociedad La Montaña 1 y el Sociedad la Montaña 2 que disputaron dos vueltas. En esta categoría se juega con un reloj a 30 minutos, mientras que en el resto se hace a 90 minutos. Tablas en la primera vuelta al empatar a 2, y en la segunda vuelta el Sociedad La Montaña 1 ganaba por 3 a 1 a su hermano del Sociedad La Montaña 2. Destacados fueron Javier Travieso que ganaba los dos puntos, Aday J. Rivero y Aythami Jiménez que hacían lo propio. Obtuvieron 1 punto: Abián Hernández, Ivan Mateos y se quedaban sin puntuar: Alberto Mateos, Gara Díaz y Gabriel Rivero. Dejando la clasificación tras el pasado sábado en un tercer puesto para el Sociedad La Montaña 1 y un décimo lugar para el Sociedad La Montaña 2.

No queremos terminar esta crónica sin resaltar el hecho de que con el comienzo de la liga de los pequeños ya son 32 jugadores los que moviliza nuestro Club de Ajedrez Sociedad La Montaña cada semana. Nos sentimos orgullosos de esta familia de ajedrez que se crece cada día.

