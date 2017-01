Unión Viera y Panadería Pulido San Mateo abren este viernes la 23ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división. Un partido a priori atractivo entre dos rivales en un buen momento aunque bien diferenciados en la tabla clasificatoria.

Los capitalinos han sumado trece de los últimos cinco partidos disputados, con cuatro victorias y un empate, lo que le ha servido para colocarse tres punto sobre la 'zona roja'. Por su parte, tras haber sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, los de La Vega de San Mateo se han colocado octavos y a solo seis puntos del cuarto clasificado.

De los tres partidos de la próxima tarde sabatina destacamos esta semana el choque entre Arucas (16)º y Buzanada (12º). Dos rivales de la zona media-baja de la tabla y separados por dos puntos, que necesitan sumar para ampliar, o al menos mantener, las distancias con la zona de descenso. El conjunto aruquense ha sumado dos empates y una derrota en esta recién comenzada segunda vuelta. Por su parte, tras caer ante el líder en el arranque de la segunda parte del campeonato, la escuadra tinerfeña ha acumulado cuatro de los seis últimos puntos disputados.

De los seis partidos de la jornada dominical nos quedamos con el partido del líder Las Palmas Atlético, ante un Ibarra que buscará tres puntos para no perder de vista el play off. El filial amarillo es líder destacado y no pierde un encuentro desde el pasado 25 de Septiembre, cuando cayó en Geneto ante el Tenerife B en la que ha sido su única derrota de la temporada. A partir de ese momento y hasta la fecha el conjunto de Manuel Márquez ha sumado doce victorias y tres empates.

Así están repartidos por el fin de semana los diez encuentros de esta 23ª jornada liguera:

Viernes 27

21:00 Unión Viera - Pan. Pulido SM - ALFONSO SILVA

Árbitro: Jesús Almeida León

Sábado 28

16:00 San Fernando - Unión Puerto - CD MASPALOMAS 1

Árbitro: Elihú Castellano Quintana

16:30 Santa Úrsula - Tenerife B - ARGELIO TABARES

Árbitro: Daniel Velázquez Rodríguez

17:00 Arucas - Buzanada - ANTONIO AFONSO MORENO

Árbitro: Fernando Álvarez Pérez

Domingo 29

12:00 Las Palmas Atl. - Ibarra - ANEXO ESTADIO GC

Árbitro: Christian Sagredo González

12:00 Cotillo - Estrella - EL COTILLO

Árbitro: Miguel E. Hernández González

12:00 Santa Brígida - Tenisca - LOS OLIVOS

Árbitro: Javier Cardona Rodríguez

12:00 Marino - Vera - ANTONIO DOMÍNGUEZ

Árbitro: Oscar Sánchez Arias

1200 Las Zocas - Yaiza - JUANITO MARRERO

Árbitro: Cristian Gadella Kamstra

12:00 Lanzarote - Telde - CD LANZAROTE

Árbitro: Miguel Suárez Castellano