Partido correspondiente a la segunda vuelta del campeonato de la primera regional entre la U.D. Barrial y el líder Tamaraceite con unos 100 espectadores en las gradas.

El partido comienza con una igualdad de fuerzas en el medio campo donde destacaba el buen trato de balón del conjunto capitalino, con jugadores de categoría contrastada que han llevado a este equipo a la primera plaza en solitario pasando 15 puntos al segundo en la tabla el Agaete, casos de Romario, Lionel, David González ... pero el equipo amarillo realizando una buena presión en el medio campo, achicando espacios, dificultaba el juego visitante y así llegaron las oportunidades de Aytami con jugadas desde atrás, en el minuto 5 y 10 con dos mano a mano con el portero visitante, una la detuvo y otra la enviaba por encima del larguero, lo que pudo adelantarse en el marcador con un 2-0. Pero esa insistencia tendría su fruto en el minuto 18 cuando tras un córner, Iván dentro del área logra enganchar un tiro que se introduce en la portería consiguiendo el 1-0. A partir de aquí el equipo visitante intenta la igualada pero el Barrial bien situado en el campo apenas deja huecos para que le crearan oportunidades

Pero quizás la clave estuvo en un córner lanzado en el minuto 37, con una melee en el área donde Yoel, portero local, detiene en dos ocasiones el balón pero según manifestaba había sido pisado en la mano y le habían quitado el balón, desde nuestra posición era difícil ver la jugada ya que había un barullo de jugadores lo no permitía ver la jugada, lo cierto es que el linier de dicha banda levanta la bandera señalando alguna infracción y cuando el árbitro da el gol la baja, lo que origina una oleada de protesta de los locales y acaba con la expulsión del portero Yoel que ya tenía una tarjeta amarilla en el minuto 20 al considerar el árbitro que estaba perdiendo tiempo, dejando a su equipo con un hombre menos para lo que quedaba de encuentro. Así acaba la primera parte con 1-1.

Comienza la segunda parte con dominio visitante y por su superioridad numérica sitúa a dos hombres de ataque en banda para abrir el campo y superar a su rival, pero el Barrial no se achica y se defiende como puede pero con orden y buscando alguna contra que le pudiera dar algún gol. En el minuto 21, llegaría el gol visitante en lanzamiento a balón parado desde fuera del área, en un lanzamiento perfecto al que nada pudo hacer Gerardo. Este gol influyó bastante en el ánimo de los locales, pero aun así no se desanimaron e intentaron buscar la contra para buscar el empate y de esta forma le llegó la oportunidad en el minuto 32, una jugada bien llevada desde el medio campo acaba en el área con un pase de Raúl a Cristián que le deja sólo ante el portero, pero su disparo algo escorado se va a la cruceta pero por la parte fuera cuando ya se cantaba el gol por el efecto óptico. El Tamaraceite siguió con su dominio territorial y en el minuto 39 llegaría el 1-3 tras un centro y marcar en propia puerta un defensor en su intento de despejar el balón y en el 44 llegaría la sentencia el 1-4 en un error en defensa de un mal pase.

Al final victoria visitante que se podría considerar justa pero el marcador final no refleja lo acontecido en el terreno de juego, por el buen juego local y jugar en inferioridad parte del primer tiempo y la segunda parte completa, la buena actuación del Barrial no pasó desapercibida para algunos jugadores visitantes y su entrenador, que valoraron positivamente la mejora del equipo con respecto a la primera vuelta, considerándolo un buen equipo que presiona y juega bien al fútbol y que no reflejaba la posición que ocupaba en la tabla.

A continuación escuchamos la entrevista de audio realizada al final del encuentro al entrenador del Tamaraceite.