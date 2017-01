Jornada tranquila la de este fin de semana en el fútbol base, como siempre, resultados sorpresas que es lo que motiva a este deporte. Pero también hablar de cosas positivas es bueno, ponemos como ejemplo al equipo del C.F. Polígono de Arinaga en Gran Canaria que piden a sus padres que cumplan normas tanto en los entrenamientos como en los partidos que la creatividad, la nobleza y la no violencia vuelvan a los campos de fútbol base, entre estas normas que han propuesto destacan las siguientes: No gritar en los partidos, respetar las decisiones de los entrenadores, las decisiones de los árbitros, sonríe y disfruta cuando me veas jugar, no me des lecciones después de los partidos, piensa que siempre intentaré hacer lo mejor posible con muis virtudes y mis defectos, piensa que somos niños y estamos aprendiendo a jugar y a divertirnos... es una importante iniciativa para que otros clubs también participen para mejorar este deporte y se cumplan jornada a jornada.

En la División de Honor de Juveniles, el Guía recibe una dura goleada en el campo del San José al perder por 6-1, pero el equipo guíense sigue en una posición cómoda en la tabla debido a su buena campaña en esta temporada, el Arucas gana a domicilio al Telde por 0-5 y confirma su buena trayectoria en busca de salir de los puestos de descenso, sólo está a un punto de salir y dicha marca la tiene el Marino, que es quién marca el descenso y quizás el resultado sorpresa fue el empate del líder Las Palmas y el Acodetti a dos goles. En Preferente, el Arucas empata en Maspalomas a dos goles, el Barrial pierde en su campo frente al Estrella por 0-5 y el Pedro Hidalgo que sigue en una buena trayectoria tras ganar a domicilio al Daniel Carnevali por 2-3 y el Victoria sigue ocupando puestos de ascenso directo al ganar en su campo al Vallinamar por 2-1.

En Primera grupo I, el San Isidro empata con el U. Viera a un gol ante un rival directo con el que perdía en la primera vuelta y sigue como líder en puesto de ascenso directo, todo ello beneficiado por la derrota del Huracán en su campo a manos del Tamaraceite al perder por 1-3 y el U. Moral tuvo que conformarse con un punto al empatar en el campo del Barrio Atlántico a un gol. En Segunda grupo I, el Guía “B” sigue firme en el liderato buscando el ascenso de categoría al ganar por un ajustado 2-3 al San Mateo, el Becerril en la segunda plaza gana con comodidad al Agaete por 5-2 y el San Brígida en esa lucha por el ascenso ocupando la tercera plaza, sumaba los puntos en esta jornada por la retirada de su rival.

En Cadetes Preferente, el San isidro vence por la mínima al Acodetti 1-0 y ya se va alejando de los puestos de descenso, el U. Moral se vería sorprendido por el Victoria en su campo al perder por un ajustado 2-3, el Guía se trajo tres puntos muy importantes en su visita al Estrella al que ganó por 0-1 y el Arucas cumplió su objetivo al ganar ante el Guiniguada por 0-2. En cadetes grupo I, el San Nicolás suma y sigue, esta vez en el campo del Santidad por 1-3, el Agaete pierde la segunda plaza al empatar en su campo ante el Firgas a un gol y el Arucas pasa a ocupar el subcampeonato al ganar por la mínima en un partido muy igualado 3-2 al Moya.

En Infantil Preferente, Las Palmas se impone al Arucas por un amplio marcador de 6-0, el San Nicolás es derrotado en su campo por el Guiniguada por 1-3 y el Guía fue ampliamente derrotado por el Vet. del Pilar por 9-1. En Primera grupo I, el Goleta Labrantes golea al San Isidro por 7-0, el líder U. Moral no falla en el campo del Moya y gana por 0-2 y el Sardina se impone por un claro 5-1 al Becerril.

En Alevín Preferente, el U. Moral golea por 12-1 al Costa Ayala, el Roque Amagro salva un partido por la mínima 1-0 y sufrió hasta el último minuto donde el equipo visitante tuvo el empate en tres disparos consecutivos con buena intervención del portero que salvo dos puntos y el Guía que nada pudo hacer frente al U. Viera al perder por 8-2. En primera grupo I, el Becerril sigue destacado en la primera plaza pero perdía de forma sorprendente en el campo del Costa Ayala por 3-1, esto hace que el Moya recorte diferencia en la tabla como segundo, al ganar por 1-6 al Santa Brígida situándose a cuatro puntos del líder y el partido más emocionante e igualado fue el disputado entre el San Isidro y U. Moral con victoria para los locales por 6-4.

En Benjamín Preferente, el Guía consigue una victoria muy trabajada ante el Acodetti en un partido muy disputado por 5-4, lo que le permite seguir soñando con salvar la categoría y el Arucas fue ampliamente derrotado por 1-11 ante la U.D. las Palmas. En Primera grupo I, el Becerril asalta la primera plaza al ganar por 2-3 en el campo del Firgas y aprovechar el descanso del Moya, que tenía un partido más y el Guía perdía en su campo por 2-3 frente al Roque Amagro.

En Pre-Benjamines, el líder pierde el primer punto en la jornada 16 tras empatar ante el Teror en un partido muy igualado y emocionante a cinco goles, otro partido muy intenso y de emoción donde disfrutaron los chiquillos y los aficionados, fue el disputado entre el San Isidro y el Arucas “B” donde se repartieron los puntos y los goles, cuatro para cada uno y el U. Moral fue sorprendido por el Goleta Labrantes al perder por 1-2.

El resto de los resultados en todas las categorías de este fútbol base, puedes consultarlo en el panel de resultados pinchando aquí.