Gran ambiente en la fiesta del ajedrez norteño que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Pabellón de la Montaña de Gáldar, con motivo de la celebración de los juegos de Gran Canaria de Ajedrez por edades, fase zonal-norte.

Bajo el patrocinio del Cabildo insular de Gran Canaria, la supervisión de la Federación Insular de Gran Canaria, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, la organización del Club de Ajedrez Sociedad la Montaña, y arbitraje de Alexis Alonso Valiente, se realizó esta prueba clasificatoria para la gran final que se disputará a principios del mes de Abril.

Los 38 canteranos del Club Sociedad la Montaña y alumnos de la Escuela de Ajedrez de Gáldar, presentes en todas las categorías excepto Sub 16 masculino, cuajaron una sobresaliente actuación, consiguiendo 10 medallas (4 oros, 3 platas y 3 bronces) y un 4º puesto.

Merced a tan brillante campeonato, estas 11 promesas del ajedrez galdense clasificadas para disputar la final, representarán a la Real Ciudad de los Caballeros en esta importante cita del deporte-ciencia grancanario.

Cabe destacar el buen hacer del Cebollero Gabriel Rivero Tacoronte en Sub 8, quien finalizó con una impecable tarjeta de 6 victorias en las 6 partidas disputadas, actuación solamente igualada por Raúl Pérez en Sub 12 e Ismael Amador en Sub 14, ambos canteranos del capitalino Club Fundación la Caja de Canarias.

Por otra parte, Carla Sosa Suárez fue sin duda alguna, la protagonista de un nuevo recital de poderío ajedrecístico, y es que en el reducido pero potente grupo Sub 16, donde se disputó un Round Robin (todos contra todos) a doble vuelta, el buque insignia de la cantera del Sociedad la Montaña finalizó con 5,5 puntos de 6 posibles, cediendo solamente unas tablas en todo el torneo, quedando primera de la clasificación general.

Quienes se vieron desplazados de los puestos que dan acceso directo a la final, tendrán una nueva oportunidad de clasificarse en el segundo campeonato que se celebrará en Sta. Mª de Guía el último fin de semana de Febrero.

A continuación detallamos el medallero final de los jugadores del Sociedad la Montaña.

Sub 8 femenino

Gara Díaz Medina. Campeona

Sub 8 masculino

Gabriel Rivero Tacoronte. Campeón

Gabriel Suárez Moreno. Bronce

Sub 10 femenino

Daniela Díaz Almeida. Plata

Sub 10 masculino

Angelo Díaz Medina. Bronce

Sub 12 femenino

Carla Fajardo Bolaños. Campeona

Sub 12 masculino

David Pérez Bolaños. Plata

Joel Pérez Bolaños. Bronce

Sub 14 femenino

Idaira Díaz-Zorita Sánchez. 4ª

Sub 14 masculino

Abian Hdez. Mateos. Plata

Sub 16 femenino

Carla Sosa Suárez. Campeona