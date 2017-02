Encuentro disputado en la noche del viernes en el municipal de Valleseco con una temperatura que rondaba los 9 y 10 grados, noche fresquita para la práctica del fútbol sin niebla, sin viento y con unos 100 espectadores en los graderíos, ataviados con abrigos para soportar el frío.

Partido correspondiente a la jornada 20 en la que se enfrentaban el tercer clasificado con 42 puntos y el Barrial con 11, la diferencia parecía muy significativa pero sólo en números, ya que en el terreno de juego las cosas eran muy diferentes, la U.D. Barrial con un buen fútbol desde su portería con combinaciones de buena ejecución y un Valleseco más experimentado en su parcela, pendientes de robar el balón e iniciar la contra para lograr el fruto del gol, comienza el partido donde el equipo amarillo con sus armas, jugaba cómodo acercándose a la portería local, sin embargo el Valleseco apenas inquietaba el marco visitante.

En el minuto 20 llegaría el primer gol local, un balón largo donde la defensa amarilla no logra despejar y se va el delantero hacia la portería batiendo por bajo al portero Gerardo. El Barrial no se amilana y sigue con su buen trato de balón y ocho minutos más tarde llegaría el empate en una bonita jugada por la izquierda con centro que es rematado en el área pequeña consiguiendo la igualada 1-1. El partido entra en una fase de tanteo con intensidad intentado ambos equipos acercarse a las porterías para desnivelar el marcador, en muchas fases, la iniciativa la llevaba el equipo visitante aunque el equipo local creaba sus oportunidades en lanzamiento a balón parado y sobre todo en córner donde la experiencia era superior pero no hubo para más y con este resultado se llegaba al descanso.

Comienza la segunda parte, con una tónica muy similar, el Valleseco espera al Barrial para presionarle y buscar algún error y el equipo amarillo llevando el dominio del juego y cuando corría el minuto 15, una jugada por banda izquierda por mediación del Bryan del Barrial, sortea a su par y encara al portero, podía dar el pase atrás para un compañero, pero optó por el tiro a puerta y el portero en una gran parada la envía a córner, quizás ésta pudo ser la jugada del partido ya que si el Barrial hubiera marcado el resultado final podría ser otro, ya que en el minuto 25 un córner a la derecha del ataque del Valleseco fue rematado en el área pequeña ante la pasividad o despiste defensivo visitante consiguiendo el 2-1 en otra oportunidad a balón parado, puesto que hasta ese momento Gerardo portero del Barrial, no había tenido mucho trabajo en la portería. Este gol lo acusó el Barrial que no se desanimó y se fue a por su rival que lo metió en su parcela y prácticamente en su área y estuvo unos 15 minutos donde el Valleseco se defendía como podía de los ataques del equipo amarillo, pero el equipo local con orden no dejaba muchos huecos para los atacantes, sólo una oportunidad que pudo ser el empate en una volea que se va al larguero y no encuentra rematador de algún delantero amarillo y cuando ya el tiempo estaba al límite llegaría el tercer gol local, en una jugada por la izquierda con centro al segundo palo donde estaba el delantero sólo para empujarla al fondo de la portería.

Como conclusión decir que el Valleseco gana un partido que se lo puso muy difícil su rival, con buen toque de balón y jugadas bonitas pero los errores se pagan y aquí estuvo más acertado el equipo local para aprovechar su veteranía y experiencia para sentenciar el partido, aunque el marcador no refleja lo ocurrido en el campo.

A continuación realizamos una entrevista con el entrenador local Jorge Marrero que describe lo ocurrido en el partido, donde reconoce las dificultades que tuvo para ganar y la buena sensación que mostró su adversario, no entendiendo la posición que ocupa en la tabla clasificatoria.