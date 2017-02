El Unión Gáldar/CC y de Ocio 7 Palmas pierde 12 a 10 frente al C.L. Estrella de Sardina del Sur.

En un marco inigualable como el Gran Canaria Arena, acondicionado para la ocasión con el terrero hinchable que tantas jornadas de gloria albergó de aquel Tinamar de San Mateo liderado por Pedro Cano, se celebró este viernes la final de la Trigésimo Octava Liga de Primera Categoría del Cabildo Insular de Gran Canaria.

Se cumplieron la expectativas y la decidida apuesta por la lucha canaria de la Consejería de Deportes del Cabildo grancanario, dirigida por D. Ángel Víctor Torres, dio sus frutos asistiendo una gran cantidad de aficionados a las instalaciones, tanto del Norte, como del Sur de la isla. Quizás es la imagen más parecida a las antiguas confrontaciones de bandos Norte – Sur que tan al uso estaban en esta isla hasta que los equipos de luchas comienzan a constituirse allá por los años 40 al amparo de las diferentes federaciones deportivas que se crean por aquél entonces.

A un lado, y perfectamente identificados por su característico color verde, la afición sureña del C.L Estrella y al otro la afición del Unión Gáldar/CC y de Ocio 7 Palmas identificados con una camisa amarilla de una conocida marca de ron de Arucas. Cada uno, como antaño, aplaudiendo y animando a los suyos, de tal forma que cuanto más gritaba un sector de la grada más elevaba el tono el otro. Una luchada donde dos aficiones se enfrentaban fuera del terrero por convertirse en el luchador número trece, aquél que da el aliento suficiente y el extra de fuerzas a aquellos que dentro del terrero están dándolo todo por sus respectivos equipos. Y de sobresaliente, solo cabe calificar el comportamiento y la entrega de ambas aficiones.

La luchada, en un principio, se desarrolló muy favorable para el Estrella C.L al endosarle un contundente 3 a 0 a su rival con sus tres primeras sillas. Así, Mahy Monzón vencía a José Miguel Perdomo por contra de cango y tronchada, Rafael Santiago a José Mendoza por toque para atrás a lo zurdo y media cadera y Juan Alberto Pérez a Eduardo Mendoza por burra y pardelera.

Visto el panorama, al mandador del Unión Gáldar, Juan Martel, no le quedó otra que buscar igualar la contienda con la puesta en silla de Airam Gordillo que venció a Mahy Monzón por tronchada y contra de burra, Yeray Álamo que venció a Rafael Santiago por vacío y tronchada y Rayco Santiago que venció a Juan Alberto Pérez tras separarse en la primera y toque para atrás en la segunda, logrando con ello que el marcador quedara en empate con un 3 a 3 en el marcador.

El veterano y curtido en mil batallas Pepe Alemán, nada pudo hacer frente al jovencísimo Airam Gordillo que lo tumbó por contras de pardelera en ambas agarradas, adelantándose el Unión Gáldar en el marcador 3 a 4, quedando poco más tarde 4 a 5 al quedar eliminados, tras dos separadas, Akaimu Moreno y Yeray Álamo.

Y algo más de ventaja consiguió el Unión Gáldar gracias a la labor de Rayco Santiago que dio en la arena con Daniel Guedes por vacío y toque para atrás, poniendo el marcador en un momentáneo 4 a 6 favorable para el equipo galdense y poco más tarde en un 5 a 7 tras la eliminación de Alfredo Segovia y Sergio Santana que se separaron.

No se hizo esperar la reacción del mandador del Estrella C.L Francisco Bethencourt “El Palmero”, que puso en silla a su hombre más destacado, el Puntal “C” Agustín González “Pollo de la Herradura”, que puso fuera de brega a Iván Pérez por cadera y levantada, mientras Yeray Hernández quedaba eliminado frente al galdense Fran Moreno. En las otras sillas Yeray Mayor “Pollo del Cortijo” tumbaba a Rubén Ramírez por vacío y cogida de tobillo, mientras Joan Lajo derribaba a Fran Moreno por tronchada y ganchillo, dejando nuevamente el marcador en un emocionante empate 8 a 8 que rompe el puntal “C” del Estrella Agustín González “Pollo de la Herradura” al dar en la arena con el puntal “C” del Unión Gáldar, Kevin Acosta, por cadera y contra de cadera dejando momentáneamente el marcador en 9 a 8 favorable al Estrella C.L.

Pese al varapalo sufrido por el equipo galdense tras la derrota de su puntal, volvió a producirse un nuevo empate 9 a 9 en el marcador al quedar eliminado por amonestaciones Yeray Mayor “Pollo del Cortijo” frente a Moisés Pérez, rompiéndose incluso el mismo favorablemente al equipo galdense al vencer Rayco Santiago a Joan Lajo por cogida de muslo y separarse en la segunda, quedando el marcador provisional en 9 a 10, hasta que Jonay Alemán vence a Airam Gordillo, estableciendo un nuevo empate a 10, que es roto por Agustín González que vence a Moisés Pérez por pardeleras y Jonay Alemán que vence a Rayco Santiago en la tercera y definitiva agarrada, después de ir lucha a lucha, quedado el marcador en el 12 a 10 que convertía al Estrella C.L en el equipo Campeón de la 38º Liga Cabildo Insular de Gran Canaria.

Una vez más no pudo ser y se le resiste al Unión Gáldar la conquista del trofeo de Campeón. No bastó la magnífica trayectoria seguida a lo largo de esta temporada donde acabaron líderes invictos de la Liga Regular. Había que refrendar esa regularidad en la luchada final y una vez más no ha podido ser, pero lejos de apesadumbrarse hay que tener presentes las palabras de su presidente D. Rayco Ramírez que aparte de felicitar al contrincante por el éxito cosechado y a la afición por la lealtad demostrada al equipo, piensa que esto es un punto y seguido, porque aún quedan otras competiciones por disputar y que el equipo puede conquistar. Y que pese a la derrota, el equipo galdense debe estar orgulloso del subcampeonato conseguido, sin los puntales “B” o “A” con que cuentan otros equipos de la categoría, y sobre todo después de quedar líderes invictos.

Como debía ser, el espectáculo estuvo en el terrero y en la grada para diversión de todos los aficionados y el trío arbitral liderado por D. Manuel Ramos, y auxiliado por D. Jacinto Florido y Ernesto Díaz, no tuvo grandes problemas para que transcurriera dentro de los cauces normales que distingue a este deporte tradicional.

La Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria, con su presidente D. José Caballero a la cabeza debe estar muy contenta con la estrecha colaboración brindada por el Cabildo Insular de Gran Canaria, esperando que de la misma se sienten las bases para que el deporte de la lucha canaria vuelva a tener el protagonismo del que hace unas pocas décadas disfrutó y que nunca debería haber perdido.

José Roque Falcón Falcón es profesor de Historia e Investigador de Lucha Canaria