El conjunto amarillo jugará este miércoles a las 20:00 horas.

El Gran Canaria partió hacia Jaén vía Madrid en la mañana de este martes con el objetivo de continuar con las buenas sensaciones generadas el pasado sábado tras el empate en casa ante el FC Barcelona. Los amarillos visitarán La Solabreja, una cancha siempre difícil y ante un Paraíso Interior con muchas ganas de resarcirse de la derrota recibida en el Centro Insular de los Deportes en la primera vuelta por 6-3.

Tras el último entrenamiento realizado en la tarde del lunes, Suso Méndez nos contaba que “estamos en un buen momento, el equipo está conjuntado y resultados como el del pasado sábado son fruto del trabajo. La plantilla se conoce, van todos a una y tienen mentalidad ganadora. De no haberla tenido no hubieran podido levantarle un 3-6 a un equipo como el Barça”. En cuanto al Jaén afirmaba que “es un equipo que puede sorprendernos. Para nosotros es otra final y como tal la afrontamos. Trataremos de jugar como sabemos, intentando también que el Jaén no se sienta cómodo en su cancha. Jugamos ante un rival cuyos jugadores atesoran mucha calidad y para ganarles tendremos que poner toda la carne en el asador”.

Por su parte, Anás, autor del tanto que certificó el empate ante el Barça decía haber vivido “un momento único. Marcar el gol, ver a la afición tan contenta y haberle empatado al líder es para un grupo tan unido como nosotros una inmensa alegría”. Del Jaén Paraiso Interior nos comenta que “no van a dejarnos desplegar nuestro juego. Tenemos que ir mentalizados de que va a ser un partido duro y que para poder sacar algo positivo tendremos que estar al 100%”.

La convocatoria del Gran Canaria Fútbol Sala para disputar esta 20ª jornada está compuesta por: Gus, Anás, Saúl, Pepe, Pablo Salado, Juanillo, Bingyoba, Juan Puertas, Pichí, Julio, Víctor Montero e Igor.