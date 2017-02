Partido jugado en la noche del viernes a las nueve ante unos 90 espectadores en el campo de San Mateo, con una temperatura que oscilaba entre los 10 y 11 grados, la mayoría de los espectadores que presenciaban el encuentro se refugiaban en la visera del estadio para atajar el frío y de una posible llovizna que no llegó.

El Barrial se presentaba en dicho escenario con la intención de puntuar, toda vez que había ganado en la pasada jornada al Moya y venía ofreciendo buenas sensaciones con buen juego y un saber estar en el campo, sin embargo el San Mateo notaba la derrota de la pasada jornada frente al Viera por 8-0, dicha situación la explicaba su entrenador al final del partido justificando que había ido a jugar con sólo once jugadores y de ellos, tenía 5 lesionados.

El partido empezaba con un dominio alterno de ambos equipos donde quizás el equipo visitante cedió el medio del campo a su rival y el juego parecía un frontón de área a área, donde las dimensiones del campo favorecía al equipo de casa y el Barrial olvidaba de alguna forma que su fuerte era jugar al fútbol, combinando como lo suele hacer habitualmente. En el minuto 14 llega el primer gol del partido en un córner donde los jugadores visitantes reclamaban si era o no y mientras, abandonaban la marca en dicho lanzamiento que sería el primer gol, posteriormente a los 26 minutos llegaría el 2-0 en una falta lateral remataba dentro del área, mientras el Barrial seguía en su empeño de batir la puerta contraria y tuvo sus oportunidades para reducir el marcador e incluso para empatar el partido, pero en el minuto 35, un error en el medio campo ante una cesión habilita al delantero local para ajustarse el balón y batir por bajo al portero. El Barrial no encontraba el hueco para reducir diferencias en el marcador y lo intentaba lanzando balones aéreos al área ante una defensa ordenada. A falta de seis minutos se lesionaba el delantero visitante Cristián al pisar en el bordillo y provocar un esguince de tobillo lo que obligaba a hacer la primera sustitución y así se llegaría al descanso con u marcador de 3-0 donde el San Mateo fue muy efectivo y práctico en este periodo de tiempo.

En la segunda parte todo cambio ya que la charla en la caseta sirvió para cambiar la mentalidad y la forma de jugar, con un presing en el medio campo y llegando con mucha claridad a la portería local, y así llegaría el primer gol visitante en una jugada triangulada desde la derecha con pase en profundidad para que Crístofer la empujaba al fondo de la portería, el Barrial quería más y el equipo amarillo dispuso de dos oportunidades claras de marcarr con dos mano a mano que no se tradujeron en gol por mala puntería o una mejor definición y mientras el San Mateo no se acercaba a la portería contraria. Pero quizás el minuto 18 marcó el devenir partido ya que el primer acercamiento del equipo local en una jugada sin aparente peligro y libre de marca conseguiría el 4-1. El Barrial a pesar de ello siguió buscando el gol y dispuso de oportunidades para marcar muy claras y gracias a la buena actuación del portero local no se tradujeron en gol, sobre el minuto 40 una bonita jugada por la banda izquierda se va sólo Aytami y llega a la línea de fondo muy próximo al poste y cuando iba a ceder el balón atrás para conseguir el gol, la anticipación de un defensor le produjo una distensión en la rodilla que le obligó a salir ayudado del campo, dejando a su equipo con diez ya que se habían agotado los cambios. El Barrial quedó algo tocado por la lesión de su compañero y al final un balón en tres cuartas partes del campo cogía fuera de la portería al portero visitante consiguiendo el definitivo 5-1.

Como conclusión decir que la victoria del San Mateo fue justa, pero el marcador no refleja lo que sucedió en el campo, quizás un 5-4 o un 5-3 podría haber sido el resultado lógico del partido. Un Barrial que cedió la primera parte a su rival, se olvidó de hacer lo que sabe que es jugar al fútbol y combinar, si lo hizo en la segunda parte, pero le faltó tiempo, definición y acierto para cambiar el resultado del partido.

A continuación se ofrece un audio del entrenador del San Mateo Sergio Martín, donde nos expresa su opinión sobre el desarrollo del partido y su valoración personal del mismo, de dos equipos muy jóvenes que trabajan para superarse jornada a jornada.