A falta de pocas jornadas para acabar la liga Insular de Ajedrez 2016/2017, los diferentes equipos que la juegan empiezan a reforzar aquellos filiales en donde se tienen posibilidades de ascensos, o de salvar descensos si las expectativas iniciales no se han cumplido. Por ello no es de extrañar que las composiciones de los equipos cambien en función de dichas expectativas, eso sí, siempre dentro del orden de fuerza registrado ante la federación al comienzo de la liga.

En Primera B, El Sociedad La Montaña perdía la oportunidad de superar al Telde en su duelo con el equipo de la ciudad de los Faycanes, pese al buen resultado cosechado de 1½:2½, este podía haber sido superior. Tablas para el primer tablero de Raúl Sánchez del Sociedad La Montaña ante un IM (Maestro Internacional), perdía Alexis Alonso en el segundo tablero y ganaban su punto Daniel Concepción y Carla Sosa, que en el tercer y cuarto tablero obtenían premio al trabajo realizado en el tablero. Quinto puesto para los de Gáldar a punto y medio del Telde y la necesidad de mantener la concentración en las últimas tres jornadas para obtener de premio la liguilla de ascenso, su objetivo para esta temporada.

En Primera A, El Sociedad de La Montaña B se enfrentaba al colista de la categoría que en las últimas jornadas está poniendo su mejor equipo para evitar el descenso. Buen resultado de empate a 2, que deja al equipo en la 5ª posición en una liga apretada en la que hay 4 equipos en punto y medio. El punto lo ponía en el tercer tablero Arístides Moreno con negras, en el primer y cuarto tablero se fraguaba el otro punto para el equipo gracias a la labor de Kevin Gutiérrez y José Luis Macías y se le escapaba la partida a José Juan Díaz.

En Segunda B, otro empate, esta vez cosechado por el Sociedad La Montaña C ante el colista. Perdían el primero y segundo tablero, Juan Melián y Braulio Alemán sus respectivos encuentros, mientras que Manuel Jesús Bolaños e Isidro Suárez cumplían con sus respectivas partidas ganado los puntos en juego. Mismo 5º lugar que las otras categorías y a seguir trabajando para mantener la categoría.

En Segunda A, el Sociedad La Montaña Juvenil perdía 3 a 1 ante un Teror que supera en experiencia a los chicos de Gáldar. Pese a ello, en el duelo de primeros tableros David Pérez no se acomplejaba contra el ex jugador del Caballo Blanco (mítico equipo de Gáldar, al que desde aquí rendimos sincero homenaje) y con negras bordaba partida que ganaría. En el resto de tableros no se consiguió doblegar a los contrarios por lo que perdían sus respectivas partidas Adrían Maroto, Joel Pérez y Ángelo Díaz. Sexto puesto para los de Gáldar que deberán batirse el cobre en esta su primera temporada para subir puestos en una categoría en la que se ha podido ver jugadores de muy dispares fuerzas.

Por último, y no menos importantes, las promesas del ajedrez galdense del Sociedad La Montaña 1 y Sociedad La Montaña 2 afrontaban las rondas 7 y 8 de la categoría Tercera Sub 8-16.

El Sociedad La Montaña 1 sucumbía por 7 a 1 en el global de sus dos encuentros, por lo que se iban a la tercera plaza. El único punto fue logrado por Gabriel Rivero, mientras que Alberto Mateos, Ivan Mateos y Aday J. Rivero no lograban nada positivo para el equipo de Gáldar.

El Sociedad La Montaña 2 contagiado de los resultados de su equipo hermano repetía casi los mismos números en el cajetín de resultados dado que Aythami Jiménez obtenía el medio punto que subiría al marcador para el equipo de La Montaña. Javier Travieso, Abián Hernández y Eduardo T. Quesada volvían de vacío a la ciudad de los Guanartemes. 14º puesto que habrá que mejorar en los encuentros que restan.