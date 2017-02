Arinegua Pérez, en su primera temporada con el Rocasa Gran Canaria ACE, entrando en las convocatorias del equipo tanto en la Liga Loterías como en competición europea y recientemente convocada por el seleccionador José Ignacio Prades, seleccionador nacional junior, donde debutaba y marcaba un gol para las guerreras junior en el amistoso contra el Base Villaverde.

Balance Personal de la Temporada

En un principio me ha costado algo integrarme tanto en el club como en la isla, donde poco a poco me he ido integrando bastante bien, donde espero seguir disputando minutos para ir mejorando como jugadora.

Balance Actual del equipo y personal

En los primeros partidos estuvimos un poco espesas, pero como equipo hemos estado mejorando mucho y hemos conseguido bastantes victorias.

Primer año en Competición Europea

Con muchas ganas y mucha ilusión, donde el viajar tanto es algo muy bonito y esta competición es algo diferente que me gusta mucho y donde el equipo quiere conseguir el objetivo del año pasado.

Llamada de José Ignacio Prades para la Selección Española Junior

Fue un orgullo para mí y con mucho entusiasmo, que me hayan llamado para la concentración de la junior, siendo unos días y experiencia muy bonita, sintiéndome muy agusto con las compañeras, con los seleccionadores.

Objetivos de Arinegua Pérez para lo que resta de temporada

Seguir mejorando poco a poco, conseguir un puesto de titular en el club y acabar lo mejor posicionadas durante la temporada.

Por otro lado, Silvia Navarro ha entrado en la convocatoria del nuevo seleccionador Carlos Viver, que procede del KH7 Granollers, para el doble encuentro que disputarán las guerreras en los amistosos de Rumanía los próximos 17 y 19 de marzo.