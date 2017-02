En el deporte base se trabaja normalmente los objetivos principales del juego para cada edad y categoría, aquello que debemos hacer cuando tenemos el balón o cuando no lo tenemos, cuando tenemos el balón en ataque hablamos de conservación de la posesión del balón, progresión y finalización, y en defensa debemos impedir que el contrario tenga el balón, con la anticipación y la presión, intentaremos la recuperación de la posesión del balón, impedir la progresión del ataque adversario y la defensa de la portería.

En la División de Honor de Juveniles, el Arucas fuera del descenso, afronta un partido muy importante para sus intereses ante un buen equipo como es el Acodetti, lo importante para el equipo aruquense es puntuar para seguir con su buena racha y el Guía fuera del descenso, disputa un partido interesante ante el líder U.D. Las Palmas, donde a buen seguro intentará por todos los medios dejar los puntos en casa. En Preferente, el Barrial visita al Daniel Carnevali y el Arucas rinde visita al Vallinamar.

En Primera grupo I, el San Isidro líder de la categoría su visita al Árbol Bonito por 0-6, por lo que no tuvo problemas para anotar los puntos en juego, con esta victoria los labradores se consolidan en solitario como serio aspirante al ascenso ya que pasa 8 puntos al Guiniguada que viene de empatar ante el Barrio Atlántico que es otro aspirante al ascenso, el U. Moral ganó en casa a Las Coloradas por 3-1 y se consolida en la zona media de la tabla. En Segunda grupo I, el Sardina pierde ante el líder Guía “B” por 0-3 y sigue firme hacia el ascenso manteniendo una ventaja de puntos ante el segundo en la tabla y el Becerril afrontó un partido duro en el campo del Cardones pero ganó por la mínima 1-2 pero suficiente para seguir en la pelea por el título

En Cadetes Preferente, el San Isidro mejor clasificado en la tabla después de las últimas victorias que le dan la séptima plaza, reciben en casa al Guía que necesita puntuar ya que están muy próximo a los puestos de descenso, por su parte el U. Moral visita al Colegio Norte que están en descenso y una derrota de los locales le puede costar muy caro ya que cada vez restan menos jornadas y el Arucas, visita al Atco. Gran Canaria que es segundo en la tabla y está a la caza del primero clasificado. En Primera grupo I, el líder San Nicolás visita hoy sábado al Becerril a partir de las 12,00 horas, es curioso porque juegan primero y segundo clasificado con una diferencia de 19 puntos, los aldeanos llegan a esta jornada sin conocer la derrota y sería muy importante de seguir imbatidos aunque el Becerril tratará de ser el primer equipo que gane en esta temporada al líder y el Agaete recibe la visita del Santa Brígida, en un partido igualado ya que ambos equipos tienen los mismos puntos.

En Infantil Preferente, el Arucas juega en casa para enfrentarse al Claret, equipo éste que necesita los puntos para salir del descenso. En primera grupo I, el U. Moral líder del grupo visita al San Isidro en partido de rivalidad donde parte como favorito el líder, pero en estos encuentros no hay rival pequeño.

En Alevín Preferente, el U. Moral, tercero en la tabla, juega en casa para jugar frente al U. Viera “A” que es cuarto con dos puntos de diferencia, ni que decir tiene de la importancia del partido que debe ser muy competido y de ganar el Moral, aumentaría la diferencia de puntos, lo que es todo un mérito para el equipo galdense, de todas formas el encuentro debe ser muy bueno para disfrutar de él entre dos equipos que por merecimientos propios están en la parte alta de la tabla. El otro partido de la jornada es el que enfrentan al Roque Amagro y al Guía, 9º y 10º clasificado, un punto tiene el conjunto galdense más que el guíense, por ello recomendamos este partido por la rivalidad y la igualdad de ambos equipos, que ahora mismo están fuera de los puestos de descenso. En Primera grupo I, el Becerril líder, no debe tener problemas para anotar los puntos en juego en su visita al Roque Amagro y el Moya segundo en la tabla, visita al Bañaderos que no está bien clasificado, por lo que en teoría ambos equipos deben sumar los puntos en juego y seguir en su lucha particular por ser el campeón del grupo.

En Benjamín Preferente, el U. Moral necesita puntuar ante el Virgen del Pilar ya que el equipo galdense está en puestos de descenso, el Guía intenta salir del descenso, en esta jornada jugó un buen partido frente al Victoria pero no pudo puntuar al perder por un ajustado 2-3. En primera grupo I, el Becerril defiende el liderato ante el Arucas y el partido de la jornada lo disputan el Moya y San Isidro, 2º y 3º clasificado con los mismos puntos, el partido se las trae y según el resultado puede haber cambio en la tabla, lo cierto es que los guarismos son muy similares y así calificamos el partido de igualado e intenso y se va a decidir por pequeñas cosas.

En Pre-Benjamines, ya se ha jugado la mayoría de la jornada en la tarde de ayer viernes y destacamos la victoria del líder Sardina por 14-0 frente al Guía y la victoria del San Isidro por 1-4 en el campo del Goleta Labrantes.

