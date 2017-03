Vuelve a la Ciudad de los Caballeros para cerrar los actos por su 30 aniversario

El Gran Canaria Fútbol Sala volverá este próximo sábado a la que fue su casa durante 27 de sus 30 años en la competición. El mítico Juan Vega Mateos, pabellón que otrora albergó grandes partidos tanto de Fútbol Sala como de Balonmano o Voleibol volverá vivir una gran tarde con la visita del Jumilla.

Suso Méndez, entrenador de los grancanarios destacaba que “estoy encantado de volver a un pabellón donde hemos vivido tantas emociones. No podíamos cerrar los actos de nuestro 30 aniversario sin volver a un lugar tan mágico y a un pueblo al que le debemos tantos años de Fútbol Sala”. El preparador de los amarillos ya centrado en el partido afirmaba “no será un partido fácil. Aunque el Jumilla sea colista en estos momentos es un equipo que nunca regala nada y viene a llevarse la victoria. No podemos engañarnos, en la ida empatamos, así que no tenemos nada por lo que confiarnos”.

Después de varias semanas en las que el Gran Canaria Fútbol Sala no ha tenido disponibles a todos sus efectivos, por primera vez en este 2017, toda la plantilla estará disponible. Sólo es duda Víctor Montero con problemas en su espalda. La noticia positiva es la vuelta del vasco Jonathan Cámara tras superar una prolongada lesión.

El partido se disputará a partir de las 18:00 horas en el citado pabellón galdense. Las entradas podrán ser adquiridas desde las 16:30 en las taquillas o de forma anticipada a través de la web tomaticket.es