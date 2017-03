Seis partidos de la 28ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división se disputarán este sábado.

Para abrir boca, en horario de sobremesa el Arucas intentará romper la buena racha de un Villa segundo clasificado e invicto en esta segunda vuelta, con el fin de cuanto menos mantener distancias con la 'zona roja'. A la misma hora, un Vera metido en puestos de descenso y a una victoria de salir a permanencia, se medirá a otro candidato al play off, el San Fernando, actual tercer clasificado a un solo punto de la segunda plaza. Por su parte, aun con opciones de play off, el Marino necesitará ganar un Cotillo que tras volver a la senda del triunfo en la pasada jornada buscará no salir de vacío del feudo de la escuadra tinerfeña, con el fin de seguir alejando la zona 'caliente' de la tabla.

Ya por la tarde, un Estrella en franca mejoría tras haber sumado siete de los últimos nueve puntos disputados, tendrá que lidiar con un Ibarra que llega en un buen momento a este partido, tras haber sumado los seis últimos puntos en juego, lo que le ha permitido colocarse a solo tres del cuarto puesto. Una hora más tarde se medirán Buzanada y Unión Viera, dos rivales ubicados en zona media de la tabla separados por un punto en favor de los tinerfeños, que son décimos. El conjunto de Leandro Cabrera intentará seguir fuerte en su estadio, ante un mejorado rival que en esta segunda vuelta solo ha perdido un encuentro. Poco después, cerrando la jornada sabatina, el Telde intentará apurar sus opciones de salvación con un triunfo frente a Las Zocas, un rival que tras los últimos resultados ha vuelto a acercarse a la zona de descenso.

La jornada continuará en la sobremesa del domingo con la disputa de los cuatro últimos encuentros. Suena interesante el enfrentamiento entre Lanzarote y Las Palmas Atlético. Tras recuperar opciones de ascenso la escuadra de Adolfo Pérez intentará frenar a un sólido líder que acumula cinco victorias consecutivas y veintiuna jornadas sin perder. Por su parte, repitiendo como visitante y tras haber sumado un solo punto en las dos últimas jornadas, el Yaiza defenderá su cuarto puesto midiéndose ante un rival solo ha perdido dos encuentros en casa hasta la fecha. Importante será también el choque entre Unión Puerto y Tenerife B. Lo de Michel Brito quieren seguir fuera del descenso, para lo que necesitan derrotar a un filial al que un tropiezo le podría acercar a la 'zona roja'. Por último, partido con tintes dramáticos para un Santa Úrsula que se personará en Mirca como penúltimo clasificado y alejado de la permanencia, para medirse a un Tenisca quinto en la tabla y metido de lleno en la lucha por el play off. Un triunfo podría colocar a la escuadra palmera en la cuarta plaza, siempre que el conjunto conejero no gane en La Vega.

Así están repartidos por el fin de semana los diez encuentros que componen este 28º 'round' liguero:

Sábado 4

12:00 Arucas - Santa Brígida - ANTONIO AFONSO MORENO

Árbitro: Miguel Hernández González

12:00 Vera - San Fernando - SALVADOR LEDESMA

Árbitro: Daniel Velázquez Rodríguez

12:00 Marino - Cotillo - ANTONIO DOMÍNGUEZ

Árbitro: Josué González Pérez

16:00 Estrella - Ibarra - LAS PALMITAS

Árbitro: Fernando Álvarez Pérez

17:00 Buzanada - Unión Viera - CLEMENTINA DE BELLO

Árbitro: Eder Rodríguez González

17:30 Telde - Las Zocas - PABLO HERNÁNDEZ

Árbitro: Alexis Vega Pérez

Domingo 5

12:00 Pan. Pulido - Yaiza - VEGA DE SAN MATEO

Árbitro: Miguel Suárez Castellano

12:00 Lanzarote - Las Palmas Atco - CD LANZAROTE

Árbitro: Javier Cardona Rodríguez

12:00 Unión Puerto - Tenerife B - LOS POZOS

Árbitro: Elihú Castellano Quintana

12:00 Tenisca - Santa Úrsula - VIRGEN DE LAS NIEVES

Árbitro: Johan González Rodríguez