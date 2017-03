Esparraguera es el rival del conjunto de Roberto Llamas tras el parón motivado por el campeonato de España de selecciones territoriales, semana que ha coincidido con los carnavales en Las Palmas. Las jugadoras de Roberto Llamas han mantenido sus sesiones habituales de entrenamiento, pero la falta de competición oficial les puede pasar factura. El partido se disputará el sábado, a las 19:00, en el pabellón El Castell.

Casi dos semanas de entrenamientos y sin disputar encuentros amistosos es mucho tiempo. La competición oficial es muy exigente y el Preconte tiene metas claras que cumplir. Las buenas noticias llegan desde una enfermería vacía. Solo Yurena genera alguna duda.

En este sentido, la vuelta de Muni a las canchas es mucho más que un gran fichaje. La jugadora teldense casi se ha perdido una vuelta, pero llega con más ganas e ilusión que las que ya dejó tras su lesión “Ya no aguantaba más, comentaba Muni, Tenía muchas ganas de volver a la cancha y ayudar a mis compañeras a sacar adelante los partidos. Me encuentro bastante bien físicamente y solo espero no acusar en exceso la falta de partidos” En cuanto a las aspiraciones de su equipo afirmaba. “Las notas se dan al final de la temporada. El Esparraguera no es ninguna rival asequible y lo primero en que debemos pensar es en sacar adelante este partido. Luego quedaran nueve más y rivales que luchan por lo mismo que nosotras”

El partido se podrá seguir en directo a través del twitter oficial del club, @teldeportivo