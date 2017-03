Eduardo Brito del RCN Arrecife logra el triunfo final tras dos primeros y un segundo puesto

El grancanario Samuel Beneyto y el sueco Lagerberg le acompañaron en el podio

Con fuerte viento de dirección N se pudieron disputar las tres mangas que ponían final hoy domingo a la Copa de Canarias de Optimist – Trofeo César Manrique Lanzarote Winter Cup, que organizó el Real Club Náutico de Arrecife.

El regatista local Eduardo Brito, volvió a repetir entres los primeros, tal y como lo había hecho en la jornada del sábado, de la que pudo descartar un undécimo puesto. Brito se imponía en las dos primeras mangas del domingo en una dura lucha con Samuel Beneyto del RCN Gran Canaria que finalizaría segundo en la general, tras repetir en ese mismo puesto en las tres mangas domingueras. Ambos regatistas finalizaban con 9 puntos, inclinándose la balanza a favor del lanzaroteño al haber logrado dos primeros puestos por uno de Beneyto.

El título de la Copa de Canarias era para Eduardo Brito, un Sub 13 que superó en el campo de regatas a rivales con más experiencia. La tercera plaza en la general fue para el sueco Lagerberg Calle con un total de 12 puntos. Tras él se clasificó cuarto Alberto Morales, quinto Mariano Stinga, ambos del RCN Arrecife.

Eduardo Brito repetía trofeo al ser no sólo el vencedor de la general y también de la categoría Sub 13, en esa misma categoría la segunda plaza fue para Sergio Carbajo, regatista del RCN Gran Canaria. El tercer cajón del podio Sub 13 lo ocupó Juan Afonso Silva del RCN Arrecife.

Entre la chicas, la grancanaria Claudia Sánchez lideró la clasificación absoluta femenina con un 14º puesto en la general, mientras, Gabriela Gil del RCN Gran Canaria obtenía el triunfo en féminas Sub 13.

La entrega de premios se celebró en la tarde de hoy en el RCN Arrecife presidida por Joaquín Blanco Roca, presidente de la Federación Canaria de Vela, y Julio Romero Ortega, presidente del Club organizador, estando acompañados por otros directivos y representantes de Tenerife, Gran Canaria y el propio RCNA.

La Copa de Canarias de Optimist – Trofeo César Manrique Lanzarote Winter Cup, clasificaba a los 20 primeros regatistas para participar en la próxima Copa de España.

La representación lanzaroteña en la Copa de España

Rotundo éxito de los navegantes lanzaroteños que lograron la clasificación de 7 deportistas entre los 20 primeros del Ranking Canario, además de lograr la victoria un lanzaroteño por primera vez en la historia de la Copa, así como el primer logro femenino de la mano de Mar Betancort Fernández.

El equipo canario en la Copa de España lo formarán 7 regatistas del RCN Arrecife, 7 del RCN Gran Canaria y 6 del RCN Tenerife.

La organización contó con la colaboración del Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife, además del Centro Insular de Deportes Náuticos, Federación Insular de Barquillos de Vela Latina y la Escuela de Pesca (IPFPMPC).

Importante es la participación de empresas privadas como: Naviera Armas, Renault Lanzarote, Plus Car, Indelasa, Cabrera Medina, Seguros Toledomar, Calero Marinas, Marina Lanzarote.

Cuadro de Honor

1º Absoluto Eduardo Brito Sánchez RCN Arrecife

2º Absoluto Samuel Beneyto Lancho RCN Gran Canaria

3º Absoluto Calle Lagerberg Suecia

1º Sub 13 Eduardo Brito Sánchez RCN Arrecife

2º Sub 13 Sergio Carbajo Santana RCN Gran Canaria

3º Sub 13 Juan Afonso Silva RCN Arrecife

1ª Abs Fem Claudia Sánchez Merino RCN Gran Canaria

2ª Abs Fem Mar Betancort Fernández RCN Arrecife

3ª Abs Fem Eloisa Santacreu Travesa RCN Tenerife

1ª Sub 13 F Gabriela Gil Pérez RCN Gran Canaria

2ª Sub 13 F Martina Lodos Falcón RCN Gran Canaria

3ª Sub 13 F Ana Bautista Hernández RCN Gran Canaria

Clasificación final

1º 9 p Eduardo Brito Sánchez Sub 13 RCN Arrecife

2º 9 p Samuel Beneyto Lancho Sub 16 RCN Gran Canaria

3º 12p Lagerberg Calle Sub 16 Suecia

4º 16p Alberto Morales Hdez. Sub 16 RCN Arrecife

5º 20p Mariano Stinga González Sub 16 RCN Arrecife

6º 20p Víctor Medina Morales Sub 16 RCN Gran Canaria

7º 22p David Santacreu Travesa Sub 16 RCN Tenerife

8º 24p José María Batlle López Sub 16 RCN Arrecife

9º 29p Norlén Albert Sub 16 Suecia

10º 30p Eduardo Ojeda Suárez Sub 16 RCN Gran Canaria

11º 30p Sergio Armas López Sub 16 RCN Tenerife

12º 32p Javier González de C. Sub 16 RCN Tenerife

13º 41p Óscar Pattenden Silva Sub 16 RCN Arrecife

14º 43p Claudia Sánchez Merino Sub 16F RCN Gran Canaria

15º 43p Álvaro Enol Alonso Ortega Sub 16 RCN Gran Canaria

16º 44p Miguel Bethencourt F. Sub 16 RCN Arrecife

17º 48p Sergio Carbajo Santana Sub 13 RCN Gran Canaria

18º 52p Mar Betancort Fernández Sub 16F RCN Arrecife

19º 53p Johannesen Rebekka Sub 16 Dinamarca

20º 53p Juan Alonso Silva Sub 13 RCN Arrecife

Total 98 clasificados