Ganas y motivación se siente ya en el equipo del Volkswagen Lupo compuesto por Alejandro Martín y Nairobi Díaz adjudicándose el número 51 en sus puertas.

Un 33 Rallye Villa de Santa Brígida que vuelve a presentarse como novedad para este piloto al llevar de acompañante esta nueva copiloto y por ende con una buena comunicación , imprescindible para llegar alcanzar la meta del rallye y cumplir sus más inmediatos objetivos, nada más lejos que finalizar el rallye lo más arriba posible.

Intensas semana de trabajo tocarán su fin para el equipo que este próximo viernes con las verificaciones en la Villa que da lugar al nombre del rallye y desde donde se dará inicio a una edición más de este archiconocido rallye en la isla de Gran Canaria.

Con la ventaja de que será una cita idéntica a la del año 2016, Alejandro Martín no despegará ojo a sus más directos rivales, pues aunque es una enorme ventaja correr de nuevo el mismo trazado, no se confiarán mucho y como el mismo Alejandro decía, “iremos a tomar contacto al principio yendo cada vez a más pero sin tomar riesgos que nos perjudiquen y alejen de nuestros objetivos” y continuaba diciendo, “tendré a mi derecha una buena copiloto que me ayudará bastante a alcanzar nuestras metas y sé que hará un buen trabajo”.

El aficionado se podrá dirigir a los tramos existentes de manera más fácil, al repetirse mismos kilómetros y orden de los mismos. Con lo cual el itinerario del rallye será el siguiente: TC1 y TC3 “ Las Lagunetas-Ariñez” de 11,06 kilómetros. TC2 y TC4 “Arbejales-Los Silos” de 11,38, TC5 y TC7 “Higuera Canaria –La Atalaya” de 7,71 kilómetros de recorrido y el TC6 “Santa Brígida – Los Silos” de 8,25 kilómetros.

Ante la primera cita del campeonato de rallyes asfalto para Las Palmas, Alejandro Martín comentaba: “Este rallye de Santa Brígida para mi es especial ya que corro en casa y en esta ocasión debuto con mi pareja a la derecha. Nuestro objetivo más inmediato será cohger el feeling de un coche de carreras lo antes posible. Llevar el coche a la meta y divirtiéndonos en cada tramo para disfrutar del día de competición. En esta carrera los tramos son iguales que el año pasado y seguiremos por ello teniendo unos tramos espectaculares como preciosos que todo piloto desearía correr. Todos los tramos tienen su dificultad pero para mí lo será el de Arbejales- Los Silos ya que es una carretera muy estrecha y no acepta errores. Si me tuviese que quedar con un tramo sería el de la Higuera Canaria- La Atalaya donde comenzamos el tramo muy rápido con enormes rectas y después enlaza con las curvas contra curvas que me resulta muy atractivo para correr; pero debo decir que todos los tramos en general me gustan mucho”.