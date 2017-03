El proyecto “#VENCEsinVIOLENCIA” es un proyecto innovador a nivel nacional desarrollado por la Asociación Nacional de Formación y Enseñanzas Deportivas – ANFED, que ofrece a los entrenadores herramientas para la prevención de la violencia en el deporte base.

La Mancomunidad del Norte invierte doce mil euros en este proyecto que ha formado a 239 entrenadores (también a árbitros y directivos en menor medida) que representan a los clubes deportivos y al deporte base del Norte de Gran Canaria.

Se ha realizado, en Arucas, la clausura del proyecto“#VENCEsinVIOLENCIA” por parte del Presidente de la Mancomunidad, Pedro Rodríguez, y el representante de ANFED, Efrén Pérez, acompañados por alcaldes y concejales de la Mancomunidad.

En el acto se ha realizado una mesa redonda entre los deportistas Lourdes Peláez, medallista de la selección española de baloncesto 2001, de Álvaro Déniz, luchador y puntal de Moya y Miguel Ángel Santiago campeón del mundo de Taekondo Master 2012 y 2014) sobre la “Erradicación de la Violencia en el Deporte Base”.

Al final del acto se realizó la entrega de los diplomas a todos los participantes que han completado de forma satisfactoria la formación impartida dentro del proyecto.

El proyecto “#VENCEsinVIOLENCIA” surge de un convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y la Asociación Nacional de Formación y Enseñanzas Deportivas (ANFED) en el año 2016 que contempla como primera acción la realización de un programa de formación continua denominado “Estrategias de Prevención de la Violencia en el Deporte Base” y por otro lado, la realización de un“Informe de necesidades formativas en materia deportiva en el Norte de Gran Canaria”.

Ambas entidades consideraron importante, ante la ausencia de programas de este tipo, como actuación prioritaria la realización de dicho programa formativo: 14 cursos de 15 horas cada uno, en modalidad mixta (9 horas presenciales y 6 online), destinado a ofrecer estrategias de prevención a los entrenadores del deporte base del Norte de Gran Canaria. Han sido desarrollados en todos los municipios del Norte, a excepción de Artenara en el que las personas interesadas han acudido a las sesiones formativas presenciales en otro de los municipios de la Comarca a su elección.

A los cursos, realizados entre octubre de 2016 y febrero de 2017, se inscribieron 239 personas, de los que el 70% (166 personas) superaron y participaron activamente en el desarrollo de los cursos que se han realizado en todos los municipios de la Mancomunidad.

Este proyecto tiene un carácter innovador y social en la formación de la cultura sin violencia en el deporte base, que viene a suplir un importante déficit formativo de los entrenadores de jóvenes deportistas (en gran parte menores de edad), que no contaban con instrumentos para mejorar sus habilidades pedagógicas, desde el punto de vista educativo, para fomentar un deporte base sin violencia y una concienciación acorde a la realidad.

El proyecto ha servido, también, para crear sinergias sociales entre los diferentes clubes del Norte a través de los entrenadores que han participado en el programa. El perfil de los participantes fue el siguiente: 65% fútbol, 14% otros deportes de equipo (fútbol sala, balonmano, baloncesto), 4% ciclismo, 4% natación, 3% Gimnasia rítmica, otro 3% deportes de lucha (judo, lucha canaria, taekwondo), 1% pádel y tenis, 1% atletismo y el restante 5% de multideportes.

El proyecto ha contado con el apoyo en su difusión del ex seleccionador Nacional Vicente del Bosque, del ex jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Carlos Valerón, de la medallista de la selección española de baloncesto femenino, la ex deportista Lourdes Peláez, con el luchador Álvaro Déniz, puntal de Moya; entre otros más. Además, el Consejo Superior de Deportes estudia la ejecución de este programa hacia otras entidades en todo el territorio nacional, habiendo sido la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria pionera.