La Asociación Canaria de Artes Marciales, organizó con la colaboración de la World Moo Duk Kwan, un seminario de Taekwondo Moo Duk Kwan y Ho Sin Sul (defensa personal), impartido por el Maestro D. Antonio Montes.

El maestro Antonio Montes Hermida se inicia en la práctica del Tae Kwon – Do en 1976 en el Gimnasio KIM de La Coruña, con el maestro Uh Soo Il, Desde esta época se mantiene en contacto directo con el Tae Kwon – Do pasando por las distintas fases de deportista, competidor, profesor, etc.

El seminario se realizó en Gáldar, en la sede de la Asociación Canaria de Artes Marciales, comenzando a las 10:00 h. hasta las 13:30h.

Los asistentes pudieron disfrutar de las explicaciones técnicas y practicas sobre los conceptos fundamentales de esta arte marcial.

Ha sido un honor disfrutar de este Maestro y compartir su experiencia y valores en las Artes Marciales.

El evento se cerró con la entrega de certificados de asistencia y con la presencia del Concejal del Ayuntamiento de Gáldar, D. Ancor Bolaños quien hizo entrega al Maestro Montes de una placa como reconocimiento de su trayectoria, aportación y difusión de las Artes Marciales.

El Maestro y Presidente de la Asociación Canaria de Artes Marciales Alexis Moreno, reconoció al Maestro Montes como miembro miembro de Honor de la A.C.A.M.

Desde la Asociación agradecen el interés mostrado por todos los asistentes, además de reconocer la presencia y el apoyo que siempre muestra el concejal Ancor con la Asociación.