El técnico rojinegro reconoció el “duro momento” que está pasando el club tras consumarse el descenso a Preferente, si bien quiso destacar la encomiable labor de la entidad que tuteó a sus rivales pese a sus limitaciones presupuestarias

El técnico Ángel Luis Camacho hizo balance de la temporada cuajada por el Unión Viera, ahora que se ha consumado el descenso del equipo a Preferente tras la derrota sufrida ante el Santa Úrsula en la última jornada liguera (1-4). En este sentido, reconoció que “esta es la parte dura del fútbol”, si bien recalcó también que “pronto se valorarán los méritos de este club que alcanzó el ascenso tiempo atrás y que compitió dignamente pese a sus notables limitaciones presupuestarias y de otro tipo con respecto a muchos equipos de la categoría”.

Después de una campaña en la cual el equipo de Ciudad Alta sumó 15 puntos en la primera vuelta para sumar después 27 en la segunda, los pupilos de Ángel Luis Camacho protagonizaron una espectacular mejoría que les llevó del último puesto a rozar la salvación a falta de un mes, para después quedarse en blanco en el último mes cuando el calendario le apretó las tuercas con duelos ante el primero (Las Palmas Atlético), segundo (San Fernando) y tercero (Villa de Santa Brígida, al menos por esas fechas) de la clasificación, previamente.

Ante el Santa Úrsula, el estratega vierista consideró que “comenzó mal para nosotros ya desde los primeros instantes, porque estábamos jugando bien, pero nos llegó el primer gol en una contra demasiado pronto. Luego se echaron atrás y no se consiguió igualar en la primera parte. Ya en la reanudación logramos empatar, pero en una jugada en la que Miguel Ángel está fuera del campo por un golpe nos llega el segundo de ellos”.

A su juicio, “dominamos durante 70 minutos, pero la falta de acierto nuestra y la gran puntería de ellos nos penalizó. Fue demasiado castigo. Con 1-2 sabes que todavía estás ahí, puede que el penalti no pitado a Samuel o el parón luego por la bronca que se formó en el campo rompa el ritmo, pero fue el 1-3 lo que nos terminó por matar”.

Con respecto a la labor arbitral, Ángel Luis manifestó que “tuvieron una buena labor el trío de colegiados. Puede que no tengamos suerte en ciertas decisiones, pero no creo que hayan estado mal. Sinceramente, no creo que haya influido en el resultado”, manifestó.

En cuanto al estado de ánimo de la plantilla, quiso cortar hierro al asunto: “Es difícil este momento, pero deben estar tranquilos. Subir y bajar es parte de esto. Ellos tienen la tranquilidad de que lo han dado todo. Por suerte, tuve mucha suerte de vivir varios ascensos y descensos; me tocó perderlos y ganarlos. Se tiende a dramatizar mucho en estos casos pero no debe ser así. La vida sigue. Ahora estás dolido, pero pronto se reconocerán los méritos de este equipo en los últimos años y que el club ha peleado dignamente. Estoy seguro que ya están pensando en la confección de la plantilla para subir”, concluyó.