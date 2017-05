Los dos delanteros, uno con siete goles en el equipo de Tercera, y el otro con 26 dianas en el certamen juvenil, son los principales baluartes ofensivos del equipo dirigido por Carlos Javier Barragán

A pocos días para afrontar la eliminatoria de ascenso con el Playas de Sotavento, la plantilla juvenil del Unión Viera se conjura en las instalaciones del Alfonso Silva para afinar detalles técnico-tácticos ante la mirada del tándem de estrategas conformado por Carlos Javier Barragán y Daniel Delgado.

Acostumbrados a jugar los viernes por la noche, en esta ocasión les tocará calibrar su potencial y el de su rival majorero en un día y horario atípico para ellos: el domingo a las 12:00 horas. Sin embargo, se espera una buena entrada en el recinto del barranco de La Ballena, además de la presencia de una dupla que quiere poner una importante pica en esta serie a cara de perro, en este caso Juan Carlos Arana y Dailos Cabrera Osemkiengie.

Con siete goles rubricados en el equipo de Tercera División, en el caso de Arana, y 26 dianas firmados en el Juvenil, por parte de Cabrera, permiten albergar una dosis extra de pólvora a la vanguardia rojinegra. Y en esa idea se encuentran inmersos tanto el futbolista forjado en la cantera del Real Madrid y del Atlético como el canterano de raíces canarias, nigerianas y cubanas.

“Tengo una mezcla de todo”, asegura Dailos. “Mi padre es de aquí y mi madre de origen nigeriano, y un abuelo afrocubano. De esta tierra creo que saco el carácter, de la cubana, la sangre; y de la nigeriana, la fuerza y la velocidad”.

Esta temporada se había marcado como objetivo personal llegar a los 25 goles, algo que ha superado con creces, si tenemos en cuenta que ha alternado tanto con el “A” como con el equipo “B” de la categoría. “De hecho, tengo ficha del segundo equipo, pero prácticamente he jugado con el primero. Hay mucha competencia en ambos pero es cierto que mi rol de delantero ha sido el mismo en ambos”.

A su juicio, “la eliminatoria estará más que disputada. Ellos vendrán fuertes y con muchas ganas. Y nosotros tenemos que demostrar lo mismo en estos dos partidos. Haremos todo lo posible para consumar ese ascenso doble e histórico, que es lo que se merece el Viera”.

Con Arana, espera disfrutar de manera especial en el campo y generar ocasiones para intentar encarrilar la eliminatoria en casa, conscientes de que en Sotavento les esperará un duelo de vuelta más que duro.

“Arana es un crack, tanto de jugador como persona”, recalca. “Somos delanteros puros pero podemos jugar de extremos. El Viera es un equipo es un equipo que da mucha confianza a los jugadores y espero seguir aportando para alcanzar los objetivos marcados por el club”.

Por su parte, Juan Carlos acude a la llamada “con toda la ilusión del mundo. Después de lo vivido con el equipo de Tercera División, que fue duro de digerir, intentas cambiar el chip y trabajar sabiendo que tenemos un excelente grupo. Más ganas que nosotros no tiene nadie”.

“Ese doble ascenso es beneficioso no solo para el club sino para los jugadores de cara el futuro. Vivimos una sensación muy mala hace dos semanas, pero ahora me sentiría peor de no conseguirlo, porque tenemos un equipo extraordinario, que lleva todo el año luchando con frío, calor, campos complicados y hasta balones desinflados”.

“Tenemos un equipo de trabajo hacia arriba, y un equipo ofensivo, sobra decir que vamos con todo y contra todo. Hemos estudiado al rival, pero ante todo debemos hacer nuestro juego y sacar todo el potencial que alberga esta plantilla para conseguir el objetivo. Depende de nosotros”, concluyó.