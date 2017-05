El técnico natural de Buenavista del Norte renueva así su compromiso con la institución de Ciudad Alta, con el fin de intentar devolver al equipo a la Tercera División tras el descenso sufrido en la última jornada

La directiva del Club de Fútbol Unión Viera confirmó anoche la renovación por un año más del vínculo entre la entidad y el entrenador Ángel Luis Camacho para dirigir al primer equipo rojinegro en la categoría preferente, el cual se marca como “objetivo devolver la ilusión a un club” que quiere luchar por el ascenso a Tercera División.

El director deportivo de la entidad de Ciudad Alta, Francisco José Trujillo, se mostró “contento” por el acuerdo alcanzado con el estratega natural de Buenavista del Norte, el cual apostará por una filosofía, estilo y una plantilla similar al del último curso, consciente de que la calidad que ofrecerá el equipo permitirá cimentar una temporada en la que se plantan como favoritos y aspirantes.

Para Camacho, “el ánimo de revancha deportiva te anima a seguir, tras la mala sensación que nos dejó el descenso cuando tuvimos la salvación tan cerca. Fue un palo para todos, pero este club es como una familia para mí. En estas dos etapas aquí, he vivido las dos caras de la misma moneda y he valorado la gran confianza que han depositado en mí. Ya al día siguiente de la derrota me ofrecieron la renovación, algo que no es habitual; eso es algo que te halaga”, explicó.

Por su parte, Trujillo aseveró que “cuando contratamos el año pasado a Ángel Luis, nuestro objetivo era planificar un proyecto de dos o tres años. El descenso no ha sido una cuestión que tire para abajo nuestras intenciones. Al contrario, nos refuerza en seguir contando con el tándem Ángel Luis-Juan Méndez y apostar por una propuesta de larga duración”, subrayó el máximo responsable de la parcela deportiva.

Mantener la base de la plantilla actual, gran prioridad

Con respecto a la configuración de la plantilla, tanto el timonel como el arquitecto del proyecto vierista apuestan por mantener la columna vertebral del equipo actual: “Por supuesto, la idea es continuar con el 80/90% de los futbolistas de esta campaña recién finalizada, pero el club siempre está abierto y dispuesto a dar salida a todo jugador que quiera progresar, al mismo tiempo que a los canteranos los animamos a aventuras superiores, nosotros no podemos cerrar la proyección de ningún deportista”, recalcó Trujillo.

En este sentido, Ángel Luis enarboló un discurso similar: “La idea es quedarnos con la mayoría de los futbolistas. Es entendible que haya algunos que no continúen porque recibirán ofertas por su calidad, pero lo cierto es que gran parte de ellos nos han mostrado su deseo de continuar. Hay una sensación de fidelidad que se agradece”.

Con respecto a lo que se avecina para la campaña que viene, Camacho resaltó “lo animada que va a estar la Preferente, no solo por los equipos que han descendido, sino también por la presencia de otros como el Maspalomas, San Antonio o incluso Teror y Pedro Hidalgo. Es otro de los motivos que nos animan a seguir. Por lo menos habrá cinco o seis candidatos al ascenso, por lo que estará complicado, pero por nuestra parte los daremos todo para que la afición se vuelva a ilusionar con este equipo”.

En paralelo, el director deportivo del club capitalino invitó a la afición a disfrutar de una nueva campaña que se antoja “muy bonita y competida” en la Preferente: “En estos días anteriores se habló mucho de la separación de la Tercera en dos grupos. En su momento nos pronunciamos a favor de la competitividad y por una reducción global del gasto económico. Con el descenso estamos, literalmente, en un escenario similar a lo que se planteaba con esa separación. De hecho, La preferente de Gran Canaria se perfila más que interesante, de la que gozaremos todos con la presencia de equipos como el Arucas, Telde, el ascenso del Tamaraceite. Y en ese punto, hay que recordar que el objetivo del Viera, desde el benjamín al primer equipo, siempre será ser campeón en todas las competiciones que afronte”, manifestó.