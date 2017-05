Tras su última participación, el conjunto Alejandro Martín y Nairobi Díaz volverán a colocarse el mono y los cascos para disputar este fin de semana la 56 edición del Rallye Isla de Gran Canaria.

Una cita a la que llegan con mucha ilusión para coger más experiencia y disfrutar de los nueve tramos cronometrados que ofrece el rallye para la ocasión con un total de 100,79 kilómetros de especiales.

Una cita, la cual gusta al equipo del Volkswagen Lupo no querían perderse bajo ningún concepto ya que como bien nos decía el propio piloto “ debutamos en este rally afrontándolo con muchas ganas para contrarrestar la mala racha de abandonos con un buen resultado en este rallye que nos haga dar un giro rompiendo la racha” finalizaba el piloto del Volkswagen.

Nueve tramos cronometrados y 232,19 kilómetros totales, Alejandro Martín señalaba que en su primera participación “los tramos son preciosos pero tendremos que tener cuidado con la mecánica porque el asfalto en gran parte; de muchas especiales está destrozado y nos puede jugar una mala pasada” y continuaba, “mi preferido es Cruz de Tejeda – Cueva Grande” porque todas las zonas del recorrido me encantan para correrlo, a diferencia de la bajada de los Marteles que me da mucho respeto y será una zona en la cual esperemos no perder mucho tiempo” concluía.

Puntuable para el Campeonato BP de Rallyes Asfalto de Las Palmas, copas y trofeos, será un rallye que no pasará desapercibido por la interesante lucha que podrá generarse entre los diferentes equipos durante el recorrido de las diferentes especiales: Tc1 “Tramo Espectáculo Gran Canaria” a las 17:30 horas del viernes, seguido de la jornada del sábado. Aquí Alejandro y Nairobi iniciarán su particular rallye por el Tc2 “Cueva Grande – Los Marteles” de 13,31 kms con segunda pasada en su Tc4 a las 11:45. El Tc3 “Los Cernícalos – San Mateo”, tramo más largo del rallye con dos pasadas a las 10:00 y 12:45 horas correspondiente al Tc5. Llegamos al Tc6 con “Cruz de Tejeda – Artenara de 11,31 kms y dos pasadas a las 15:30 y 18:00 horas y finalizar el rallye en la zona de 7 Palmas donde estará ubicada la meta del #RIGC17.

Con el inminente debut del equipo en este 56 Rallye Isla de Gran Canaria, Alejandro Martín comentaba: “Nos dirijimos este viernes y sábado a un rallye en el cual debutamos donde los tramos en general nos gustan todos, esperando poder llegar a la meta y divertirnos durante toda la carrera. Me gustaría dar las gracias a toda la gente que nos apoya; que tanto Nairobi como yo; lo sentimos dentro del coche y que nos dan mucha fuerza para seguir disfrutando de un deporte que nos gusta”.