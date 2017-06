Fin de semana difícil para el equipo Jonathan Nuez y Aday Ortíz que tras acudir a la edición 56 del Rallye Isla de Gran Canaria con la idea clara de terminar y conseguir puntos en esta segunda prueba de su calendario deportivo se topan de frente con la mala suerte.

Con todo bien revisado y los deberes hechos acudían a esta cita pero el destino y un agente externo quisieron que los del Renault Clio Williams no prosiguiesen y a poco de empezar la primera especial en la zona de 7 Palmas tuvieran que decir adiós por fuerza mayor tras encontrarse algo impensable.

Así lo relataba el propio Jonathan Nuez con rostro de incredulidad: “No se de donde apareció un trozo plástico que cayó en el hueco de la correa del alternador. Me quedé sorprendido al levantar el capó y verlo. Me quedé que no sabía que penar en ese momento ya que este plástico deshilachó la correa y se metió hacia la de distribución por lo que al ver eso; ya Aday como yo, vimos que era imposible hacer algo para remediarlo y seguir. Un duro golpe, porque teníamos muchas ganas de correr y con este cero en nuestra tabla se nos van dos resultados importantes, haciéndonos replantear la temporada. Ahora sólo queda pensar con el equipo y reparar como revisar todo para estar listos para la siguiente carrera y salir con los ánimos bien levantados, ya que estoy que no me lo creo aún. Lo siento por el equipo y por los patrocinadores, pero fue una mala suerte total ya que algo así es imposible de controlar, más cuando ha sido un agente externo“, concluía desanimado.