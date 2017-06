El tinerfeño vivirá su segunda etapa en el conjunto amarillo

Ayose Suárez está de vuelta. Tras ascender con el Gran Canaria Fútbol Sala en la temporada 2015/2016 y abandonar el equipo por problemas personales, retorna con muchas ganas de dar su mejor versión en primera.

Tras su paso por el Tenerife Iberia Toscal (Segunda División) y por el Cristian Barletta de la Serie A2 italiana, el chicharrero decía haberse sentido “con pena por no continuar con el equipo. Era un grupo fantástico y me hubiera encantado disfrutar con ellos de la pasada temporada. Por suerte, he vuelto a tener la confianza del Míster para poder aportar mi granito de arena en esta nueva temporada”

En su última etapa con el equipo, Ayose anotó 10 goles en 28 partidos. Próximo a cumplir los 29 años, Ayose retorna a una Primera División que no le es desconocida. Con el extinto Uruguay Tenerife disputó 10 partidos en la temporada 2014/2015.

La Dirección Deportiva del Gran Canaria Fútbol Sala continúa trabajando para definir la plantilla de cara a la nueva temporada. Se trabaja para cerrar varias incorporaciones, además de renovaciones en la plantilla que logró la permanencia en la recién finalizada campaña.